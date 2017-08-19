Başbakan Yardımcısı Bozdağ: Alman hükümetinin ve siyasetçilerinin tutumu çok net

YOZGAT (AA) - Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, çeşitli açılışlara katılmak için geldiği memleketi Yozgat'ta belediye ziyaretinin ardından gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Bir basın mensubunun, "Fetullahçı Terör Örgütü'nün önemli isimlerinden Adil Öksüz'ün Almanya'da görüldüğü iddiaları vardı, Türkiye Almanya'ya bu konuda geçtiğimiz günlerde nota verdi, şu anda gelinen son nokta nedir?" şeklindeki sorusu üzerine Bozdağ, "Almanya'da kendisine bu konu sorulan bir yetkili, bu konuyu doğrulayıp doğrulamama konusunda bir açıklama yapmadı ama yalanlamadı da doğrulamadı da. Bunun diplomatik teamülde ne anlama geldiğini hepimiz biliyoruz. Biz Almanya'dan, Almanya hükümetinden Türkiye aleyhine faaliyette bulunan teröristleri, PKK teröristleri, DHKP-C teröristleri, FETÖ teröristleri dahil hepsini bugüne kadar istedik, bundan sonra da istemeye ve takipçisi olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Bozdağ, bugüne kadar Alman yetkililerin bu konuda Türkiye'nin beklentilerine olumlu cevap vermediğini, darbecilerle ilgili de benzer yaklaşımı koruduklarını belirterek, şöyle konuştu:

"Biliyorsunuz daha önce Zekeriya Öz, Celal Kara gibi eski Cumhuriyet savcılarının Almanya'da görüldüğüne dair ihbarlar vardı. Türkiye'nin talepleri oldu, bu konuda da maalesef Türkiye'nin beklentilerine olumlu bir cevap verilemedi, vermediler daha doğrusu. Adil Öksüz ile ilgili konuda da bugüne kadar olumlu bir cevap verilmedi. Dışişleri Bakanlığımız bir nota ile Türkiye'nin beklentilerini iletti. Biz, bu beklentilerimizin takipçisi olmayı sürdüreceğiz."

"Saygısız açıklamaları kınıyoruz"

Bir gazetecinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Almanya'daki seçimlere ilişkin çağrısını sorması üzerine Bozdağ, öncelikle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı açıklamayı ve verilen tepkileri dikkatle izlediklerini belirtti. Bozdağ, şöyle devam etti:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın yaptığı açıklamanın hedefi, Almanya'da Alman vatandaşlığı almış, Almanya'da oy verme ve seçilme hakkı bulunan Türk kökenli vatandaşlara yönelik bir çağrı ama diğer Alman vatandaşlarına bir çağrı yapmadı. Bu, çok açık ve net ama buna rağmen bakıyorsunuz çok saygısızca, çok küstahça, edep sınırlarını aşan açıklamalar var. Bu açıklamaları ve saygısız dili buradan kınadığımı ifade etmek isterim."

Türkiye'de halk oylaması referandumu sırasında Almanya'nın tutumuna değinen Bozdağ, "Bildiğiniz gibi Türkiye'de halk oylaması referandumu yapıldı ve o süreçte 'evet', 'hayır' kampanyaları sürdürüldü. Almanya'nın bu kampanya sırasındaki tutumu çok net. Alman hükümetinin, siyasetçilerinin tutumu çok net. Devletin resmi televizyonunda 'hayır' kampanyası yapıldı. Türkiye'nin TRT'sinde 'Almanya'daki seçimlerde şöyle oy kullanın, böyle oy kullanın' diye kampanya yürütülüyor mu? Yürütülmüyor. Türkiye'ye karşı en büyük saygısızlığı kendileri yaptılar ve resmi televizyon kanallarından 'hayır' kampanyası yürüten programlar yapıldı. Opera binasının üzerine 'hayır' pankartları asıldı."

"PKK terör örgütü çok net himaye ediliyor"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türkiye Cumhuriyeti Devleti Cumhurbaşkanı sıfatıyla Almanya'da yaşayan vatandaşlarına telekonferans vasıtasıyla konuşmasına da izin verilmediğini anımsatan Bozdağ, şunları söyledi:

"Aynı şekilde bunu yaparken, öte yandan PKK terör örgütünün yönetici teröristlerinden bazılarının Almanya'daki PKK'lılara telekonferans yoluyla hitap etmesine izin verdiler. Şimdi Türkiye ne yapmalı? Öte yandan PKK terör örgütü Almanya tarafından çok net himaye ediliyor."

"Egemenlik haklarına müdahale söz konusu değil"

Almanya'nın Türkiye düşmanlığı yapanlara sığınak haline geldiğini vurgulayan Bozdağ, şöyle konuştu:

"Can Dündar, Türkiye mahkemelerince cezaya çarptırıldı ama şu anda Almanya'da Cumhurbaşkanı düzeyinde kabul görüyor ve ağırlanıyor. Bütün bunları Türkiye takip ediyor. Almanya'da böylesi bir suçtan ceza almış birisi Türkiye'de bulunsa Cumhurbaşkanı düzeyinde ağırlansa Alman hükümeti, halkı ve siyasetçileri ne der? Almanya aleyhine terör faaliyetinde bulunanlar Türkiye'de himaye görse Almanya'da darbe teşebbüsüne kalkışanlar Türkiye'de himaye görse ve Almanya ile ilgili başka şeyler olsa bunlar hoş karşılarlar mı? Karşılamazlar. Biraz Türkiye ve Türk halkıyla empati yapmalarında fayda olduğunu ifade etmek isterim. Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel bunu egemenlik haklarıyla ilgili bir müdahale olarak değerlendiriyor. Türkiye'nin Almanya'nın egemenlik haklarına müdahale etmesi söz konusu değildir. Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Almanya'da seçme ve seçilme hakkı bulunan sadece Türk kökenli Alman vatandaşlarına çağrıda bulundu ama öte yandan Almanya'nın Başbakanı başta olmak üzere Alman yetkililer Türkiye'nin seçimlerine müdahale ediyorlar. Çok açık bir şekilde Türklere çağrıda bulunuyorlar. 'Hayır' oyu verilmesi konusunda Almanya'da yürüyen kampanyalar, 'evet' için çalışanlara konulan engeller ve 'hayır' için çalışanlara sağlanan teşvikler bunun çok net göstergeleridir."

Muhabir: Fatih Gökmen,Merve Topuz