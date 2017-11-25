Başbakan Yardımcısı Bozdağ, Konya'da

KONYA (AA) - Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, AK Parti'lileri taşıyan minibüsün otomobil ile çarpıştığı kazada yaralananları tedavi gördükleri hastanede ziyaret etti.
Bozdağ, temel atma törenine katılmak için geldiği Konya'da, dün AK Parti'lileri taşıyan minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu yaralananların tedavi edildiği hastanelere gitti. Yaralıları ziyaret eden Bozdağ, geçmiş olsun dileklerini iletti.
Bozdağ, aralarında eski AK Parti Kocaeli Milletvekili Mehmet Ali Okur'un da bulunduğu 9 kişinin sağlık durumuna ilişkin doktorlardan bilgi aldı.
Konya'da dün meydana gelen trafik kazasında, AK Partilileri taşıyan minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu, aralarında eski AK Parti Kocaeli Milletvekili Mehmet Ali Okur'un da bulunduğu 9 kişi yaralanmış, yaralılar, Konya'daki hastanelere kaldırılmıştı.