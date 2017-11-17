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Başbakan Yardımcısı Bozdağ, Şırnak'ta

- Bozdağ, Şırnak Üniversitesini ziyaret ederek fidan dikti

Başbakan Yardımcısı Bozdağ, Şırnak'ta

ŞIRNAK (AA) - Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Şırnak Üniversitesini (ŞÜ) ziyaret ederek kendi adının yazıldığı fidanı toprakla buluşturdu.

Başbakan Yardımcısı Bozdağ, beraberinde Şırnak Valisi Mehmet Aktaş, Belediye Başkan Vekili Turan Bedirhanoğlu, İl Jandarma Komutanı Albay Selçuk Yıldırım ve Emniyet Müdürü Ömer Uslusoy ile Şırnak Üniversitesini ziyaret etti.

ŞÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Emin Erkan, Üniversite Genel Sekreteri Yrd. Doç. Dr İbrahim Baz tarafından karşılanan Bozdağ, Mehmet Emin Acar yerleşkesinde adının yazıldığı çam fidanını toprakla buluşturdu.

Diktiği fidanı sulayan Bozdağ, "Artık benimde Şırnak'ta bir dikili ağacım var." ifadelerini kullandı.

Bozdağ ve beraberindekiler, daha sonra Rektörlük binasına geçerek yetkililerle bir süre görüştü.

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