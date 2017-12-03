Başbakan Yardımcısı Bozdağ: Türkiye'ye diz çöktüremeyecekler

ANKARA(AA) - Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan yaptığı açıklamada; bazı kesimler tarafından, ekonomisi çökmüş, halkının huzur ve barışı bozulmuş, terör ve kargaşaya boğulmuş, savunma sanayisinde dışa bağımlı, bağımsız iç ve dış politika üretemeyen, uluslararası alanda olmayan, acizliği ve çaresizliği içselleştirmiş bir halk ile kukla yöneticiler tarafından idare edilen bir Türkiye istendiğini bildirdi.

"Türk milletini hileleriyle tuzaklarına düşüremeyecekler"

"Bilmeliyiz ki ekonomisi güçlü ve her tür saldırıya karşı dirençli; halkı müreffeh, halkı huzur ve barış içinde; bağımsız iç ve dış politika üreten, uluslararası alanda aktif, savunma sanayii gelişmiş, yerli ve milli liderler tarafından yönetilen bir Türkiye istenmiyor." görüşlerine yer veren Bozdağ meselenin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti ve hükümet olmadığına dikkati çekti.

Bozdağ, şöyle devam etti:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti ve hükümet düşmanlığı, Türk milleti ve Türkiye düşmanlıkları ile Türk milleti ve Türkiye'ye saldırılarını gizlemek için kullandıkları bir kamuflajdır. Asıl mesele,Türk ekonomisini çökertmektir, Türk milletine boyun eğdirmektir, Türkiye'ye diz çöktürmektir, yerli ve milli bir lider ve kadroları tarafından Türkiye’nin yönetilmesini engellemektir, Türkiye’yi yerli ve milli olmayan kuklaların yönetmesini sağlamaktır. Gezi hadiseleri, 17 ve 25 Aralık FETÖ yargı darbesi, MİT tırları kumpası, hendek terörü, taşeron FETÖ’nün 15 Temmuz 2016’da yaptığı darbe teşebbüsü ve FETÖ’nün tanığı, bilirkişisi ve delili olduğu Zarrab davası, en son Kılıçdaroğlu’nun iftiraları bu saldırılardan sadece bazılarıdır. İçimizdeki beyinsizler ve hainler ile Türk milleti ve Türkiye düşmanları bilmeli ki Türk milletini hileleriyle tuzaklarına düşüremeyecekler, Türkiye’ye diz çöktüremeyecekler, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ı ve arkadaşlarını yenemeyeceklerdir."