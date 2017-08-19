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Başbakan Yardımcısı Bozdağ, Yozgat'ta

- Bozdağ: (1) "(Almanya'ya Adil Öksüz notası) Biliyorsunuz daha önce Zekeriya Öz, Celal Kara gibi eski Cumhuriyet savcılarının Almanya'da görüldüğüne dair ihbarlar vardı. Türkiye'nin talepleri oldu, bu konuda da maalesef Türkiye'nin beklentilerine olumlu bir cevap verilemedi, vermediler daha doğrusu. Adil Öksüz ile ilgili konuda da bugüne kadar olumlu bir cevap verilmedi. Dışişleri Bakanlığımız bir nota ile Türkiye'nin beklentilerini iletti. Biz, bu beklentilerimizin takipçisi olmayı sürdüreceğiz" - "Almanya'da kendisine bu konu sorulan bir yetkili, bu konuyu doğrulayıp doğrulamama konusunda bir açıklama yapmadı ama yalanlamadı da doğrulamadı da. Bunun diplomatik teamülde ne anlama geldiğini hepimiz biliyoruz"

Başbakan Yardımcısı Bozdağ, Yozgat'ta

YOZGAT (AA) - Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, "Biliyorsunuz daha önce Zekeriya Öz, Celal Kara gibi eski cumhuriyet savcılarının Almanya'da görüldüğüne dair ihbarlar vardı. Türkiye'nin talepleri oldu, bu konuda da maalesef Türkiye'nin beklentilerine olumlu bir cevap verilemedi, vermediler daha doğrusu. Adil Öksüz ile ilgili konuda da bugüne kadar olumlu bir cevap verilmedi. Dışişleri Bakanlığımız bir nota ile Türkiye'nin beklentilerini iletti. Biz, bu beklentilerimizin takipçisi olmayı sürdüreceğiz." dedi.

Bozdağ, çeşitli açılışlara katılmak için geldiği memleketi Yozgat'ta belediye ziyaretinin ardından gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Bir basın mensubunun, "Fetullahçı Terör Örgütü'nün önemli isimlerinden Adil Öksüz'ün Almanya'da görüldüğü iddiaları vardı, Türkiye Almanya'ya bu konuda geçtiğimiz günlerde nota verdi, şu anda gelinen son nokta nedir?" şeklindeki sorusu üzerine Bozdağ, "Almanya'da kendisine bu konu sorulan bir yetkili, bu konuyu doğrulayıp doğrulamama konusunda bir açıklama yapmadı ama yalanlamadı da doğrulamadı da. Bunun diplomatik teamülde ne anlama geldiğini hepimiz biliyoruz. Biz Almanya'dan, Almanya hükümetinden Türkiye aleyhine faaliyette bulunan teröristleri, PKK teröristleri, DHKP-C teröristleri, FETÖ teröristleri dahil hepsini bugüne kadar istedik, bundan sonra da istemeye ve takipçisi olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Bozdağ, bugüne kadar Alman yetkililerin bu konuda Türkiye'nin beklentilerine olumlu cevap vermediğini, darbecilerle ilgili de benzer yaklaşımı koruduklarını belirterek, şöyle konuştu:

"Almanya darbecilerin iadesi konusunda da Türkiye'ye karşı olumlu bir yaklaşım ortaya koymadı. Biliyorsunuz daha önce Zekeriya Öz, Celal Kara gibi eski Cumhuriyet savcılarının Almanya'da görüldüğüne dair ihbarlar vardı. Türkiye'nin talepleri oldu, bu konuda da maalesef Türkiye'nin beklentilerine olumlu bir cevap verilemedi, vermediler daha doğrusu. Adil Öksüz ile ilgili konuda da bugüne kadar olumlu bir cevap verilmedi. Dışişleri Bakanlığımız bir nota ile Türkiye'nin beklentilerini iletti. Biz, bu beklentilerimizin takipçisi olmayı sürdüreceğiz. Fetullahçı Terör Örgütü mensupları, darbeye karışanlar karışmayanlar dahil bütün terör örgütü mensupları, Türkiye içinde de Türkiye dışında da Türkiye Cumhuriyeti devletinin nefesini her daim enselerinde hissedecektir. Nereye kaçarlarsa kaçsınlar, hangi güçlerin himayesine girerlerse girsinler, hangi güçler onları koruması altına alırlarsa alsınlar, eninde sonunda onları bulacağız, Türkiye'ye getireceğiz ve milletin yargısı onlara millet adına hesaba soracaktır, bunda kaçış yoktur, biraz zaman uzayabilir ama netice muhakkak alınacaktır."

(Sürecek)




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Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ
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