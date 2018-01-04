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Başbakan Yardımcısı Bozdağ: Zarrab davası siyasi bir kumpastır

Başbakan Yardımcısı Bozdağ, "Zarrab davası, siyasi bir kumpas davadır. Zarrab davasında hukuk, mahkeme ve muhakeme, siyasi bir yarar için göstere göstere kullanılmıştır." dedi.

Başbakan Yardımcısı Bozdağ: Zarrab davası siyasi bir kumpastır

ANKARA (AA) - Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, "Zarrab davası, siyasi bir kumpas davadır. Zarrab davasında hukuk, mahkeme ve muhakeme, siyasi bir yarar için göstere göstere kullanılmıştır. Bu davada karar, soruşturmadan önce verilmiş, soruşturma, yargılama süreci, verilmiş kararın ilanı için sadece zorunlu usulün tamamlanmasıdır." ifadesini kullandı.

Bozdağ, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından, ABD'deki Hakan Atilla davasına ilişkin açıklamalarda bulundu.

"Zarrab davası, siyasi bir kumpas davadır." görüşünü ifade eden Bozdağ, "Zarrab davasında hukuk, mahkeme ve muhakeme, siyasi bir yarar için göstere göstere kullanılmıştır. Bu davada karar, soruşturmadan önce verilmiş, soruşturma ve yargılama süreci, verilmiş kararın ilanı için sadece zorunlu usulün tamamlanmasıdır." değerlendirmesinde bulundu.

"Karar, uluslararası hukuka da aykırıdır"

Bekir Bozdağ, bu nedenle ABD'de görülen "Zarrab davası"nda jürinin kararının, kendileri için sürpriz veya şaşırtıcı bir gelişme olmadığını belirterek, şunları kaydetti:

"Jürinin, Mehmet Hakan Atilla'yı suçlu bulması ve bilahare mahkemenin vereceği karar, Türkiye açısından hukuki bir değer ifade etmez. Zarrab davası, Türkiye'de ve ABD'de FETÖ ve CIA/FBI/ABD yargısı iş birliğinin de somut ispatıdır. Türkiye, FETÖ dahil hiçbir terör örgütüne boyun eğmediği gibi terör örgütlerinin yularını elinde tutan güçlere de boyun eğmemiştir. Bundan sonra da boyun eğmeyecektir. Türkiye, tam egemen ve tam bağımsız bir ülkedir. Başka bir ülke, Türkiye'yi ve Türkiye'nin kurumlarını yargılayamaz. Bu karar, uluslararası hukuka da aykırıdır."

Muhabir: İlkay Güder

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BozdağPolitikaZarrab Davası
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