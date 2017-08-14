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Başbakan Yardımcısı Bozdağ'dan İpek ailesine taziye ziyareti

YOZGAT (AA) - Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Yozgat'ta 93 yaşında hayatını kaybeden emekli müftü yardımcısı Halil İpek'in cenaze törenine katıldı. Bozdağ daha sonra aileye taziye ziyaretinde bulundu.Bozdağ, İpek ailesinin Şeyh Osman...

Başbakan Yardımcısı Bozdağ'dan İpek ailesine taziye ziyareti

YOZGAT (AA) - Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Yozgat'ta 93 yaşında hayatını kaybeden emekli müftü yardımcısı Halil İpek'in cenaze törenine katıldı. Bozdağ daha sonra aileye taziye ziyaretinde bulundu.

Bozdağ, İpek ailesinin Şeyh Osman Mahallesi'ndeki taziye çadırındaki ziyarette Kuran'ı Kerim okunmasının ardından aileye ve tüm Yozgat halkına başsağlığı diledi.

Burada bir konuşma yapan Bozdağ, Yozgat'ın çok büyük bir ilim, irfan, ahlak ve ihlas hazinesini kaybettiğini belirterek, "Allah, ona gani gani rahmet eylesin, taksiratını affetsin, mekanını cennet eylesin. Halil İpek Hoca'mız, hepimizin yakından tanıdığı, sevdiği, saydığı, değer verdiği, sözlerini kendine rehber ettiği, bir büyük insan. Sadece ilim, irfan sahibi değil, aynı zamanda ilmiyle amil ve bu yönüyle de bütün Yozgatlılara ve aziz milletimize örnek bir büyüğümüzdü. Allah onun gibi imanlı, dinini, diyanetini doğru bilen ve gereklerini doğru bir biçimde yerine getiren kimselerden etsin bizi. Onu örnek alan, onları takip eden, onlar gibi iyi bir Müslüman olmaya çalışanlardan eylesin bizleri." ifadelerini kullandı.

Bozdağ, gerek Yozgat'tan gerekse il dışından çok sayıda kişinin de cenaze namazında bulunduğunu kaydetti.

- Cumhurbaşkanı ve Başbakan'dan taziye telefonu

Bozdağ, Halil İpek Hoca'nın vefatını öğrenen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ve Başbakan Binali Yıldırım'ın aileye telefonla taziye dileklerinde bulunduğunu aktararak, şunları söyledi:

"Bugün Sayın Cumhurbaşkanımız ve Sayın Başbakanımız, Halil İpek efendinin rahmete kavuşmasını öğrendikten sonra hem Ali Şakir hocamızı aradılar hem de aile adına Mustafa İpek beyefendiyi aradılar. Sayın Cumhurbaşkanımız bizzat başsağlığı diledi. Başbakanımızın hakeza sizlere ve bütün Yozgatlılara başsağlığı ve sabır dilekleri var. Ona vekaleten de biz bugün buradayız. Onun için de Sayın Cumhurbaşkanımızın ve Başbakanımızın da rahmet, başsağlığı ve sabır dileklerini bütün hemşehrilerimize saygıyla arz etmek isterim. Allah tekrar mekanını cennet etsin, cümleten başımız sağ olsun. Rabbim ailesine, yakınlarına, sevenlerine sabr-ı cemil niyaz etsin diyorum."

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Başbakan Yardımcısı Bekir BozdağHalil İpekTaziye ZiyaretiYozgat
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