Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar cityscape Veeam ASELSAN ROKETSAN Sıcak
Sezonun ilk palamutları tezgahlardaki yerini aldı
İlk palamutlar tezgahlarda
TOKİ, İstanbul'da bin 892 konutu kurayla satacak
TOKİ kurayla konut satıyor
İşte yeni emniyet müdürleri
İşte emniyetteki atamalar
Dev domates ilgi çekiyor
Dev domates ilgi çekiyor
Ulaşımda havalı büyüme
Ulaşımda havalı büyüme

Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu: (1)

- "Siyasi tarihe bakarsanız, vatandaşın değil de başka güç ve vesayet odaklarının gözüne bakarak siyaset yapmaya kalkanların uzun soluklu olamadığını, belirli kesitler akabinde silinip gittiğini görebilirsiniz. İnsanımızın gözünün içine bakarak istikamet çizenler ve halka hizmet edenler ise hem uzun soluklu olmuşlardır hem de milletimizin gönlünde kalıcı olmak şerefine ermişlerdir" - "Gönül verdiğimiz AK Parti’mizle insanımıza hizmet davamızda, Türkiye için çatışmak değil çalışmaktan yana olduğumuz tüm Türkiye’nin malumu. İktidarımızda geride kalan sürede ödün vermediğimiz bu ilkemizden vazgeçmeyi asla ve asla düşünmüyoruz"

Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu: (1)

BURSA (AA) - Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, "Siyasi tarihe bakarsanız, vatandaşın değil de başka güç ve vesayet odaklarının gözüne bakarak siyaset yapmaya kalkanların uzun soluklu olamadığını, belirli kesitler akabinde silinip gittiğini görebilirsiniz. İnsanımızın gözünün içine bakarak istikamet çizenler ve halka hizmet edenler ise hem uzun soluklu olmuşlardır hem de milletimizin gönlünde kalıcı olmak şerefine ermişlerdir." dedi.

Bursa'da Çelik Palas Otel'de basın mensuplarıyla kahvaltıda bir araya gelen Çavuşoğlu, hükümette tevdi edilen yeni görev sonrası basın mensuplarıyla en geniş katılımlı buluşmayı gerçekleştirdiklerini belirtti. Çavuşoğlu, şahsına tevdi edilen Başbakan Yardımcılığı görevinin tamamıyla Bursalı hemşehrileri adına olduğunu, bunun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Başbakan Binali Yıldırım'ın kente verdiği büyük önemin açık bir göstergesi olduğunu bildirdi.

"İnsanımızın yüce gönlü kendini anlayana kayar. Milletimiz kendinden olana, kendi içinden çıkana her zaman ayrı bir teveccüh göstermiştir." diyen Çavuşoğlu, şöyle devam etti:

"Sayın Cumhurbaşkanımız, Sayın Başbakanımız, Bakan ve Milletvekili arkadaşlarımız hepimiz, aile olarak, doğup büyüdükleri çevreler olarak tamamen milletimizin içerisinden çıkmışızdır. Bu özellik sadece geldikleri yerle sınırlı kalmamış, bulundukları her görevde, makam ve mevki mevzubahis etmeden halkın içinde yer almayı sürdürmüşlerdir. Zira bizim inancımızda halka ve Hakk'a hizmet birdir. Önümüzdeki dönemde de halka ve Hakk'a hizmet noktasında Bursalı hemşehrilerimizin gözlerine, gönüllerine bakarak hizmet anlayışımızı ve çalışmalarımızı sürdüreceğimizi belirtmek isterim. Siyasi tarihe bakarsanız, vatandaşın değil de başka güç ve vesayet odaklarının gözüne bakarak siyaset yapmaya kalkanların uzun soluklu olamadığını, belirli kesitler akabinde silinip gittiğini görebilirsiniz. İnsanımızın gözünün içine bakarak istikamet çizenler ve halka hizmet edenler ise, hem uzun soluklu olmuşlardır hem de milletimizin gönlünde kalıcı olmak şerefine ermişlerdir. Bu düşüncelerle Bursalı hemşehrilerimin gönlünü her şeyden çok önemsediğimi, Bursalıların düşüncelerinin önceliğim olduğunu altını çizerek vurgulamak isterim."

Kendilerinin Türkiye ve Bursalı hemşehrileri için çalıştığına dikkati çeken Çavuşoğlu, "Gönül verdiğimiz AK Parti’mizle insanımıza hizmet davamızda, Türkiye için çatışmak değil çalışmaktan yana olduğumuz tüm Türkiye’nin malumu. İktidarımızda geride kalan sürede ödün vermediğimiz bu ilkemizden vazgeçmeyi asla ve asla düşünmüyoruz. Bursalı hemşehrilerim birlik ve beraberliğimizin halel görmemesi için, tek vücut olarak yola devam etmek için en üst seviyede hassas olduğumuzu unutmasınlar. Birliğimiz, dirliğimiz zarar görürse, kardeşliğimize halel gelirse ne gittiğimiz yolların ne vardığımız neticelerin anlamı kalmaz." ifadesini kullandı.

Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın millete hitabında dilinden düşürmediği "Beraber yürüdük biz bu yollarda beraber ıslandık yağan yağmurda şimdi dinlediğim tüm şarkılarda bana her şey sizi hatırlatıyor" dizesinde olduğu gibi milletle beraber yürüyecek çok yolları olduğunu vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "AK Parti'nin hikayesi bir milletin aşk hikayesidir." dediği gibi hizmete aşık olduklarına işaret eden Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

"Bu aşkın gereği neyse o minvalde yürümeye, koşmaya devam edeceğiz. Aynı şekilde Bursa bizim aşkımızın özünde, merkezinde yer alıyor. Özellikle ifade etmeliyim ki, Ankara’daki tüm mesaimizin çok büyük bir bölümü Bursa için yapılacaklara ilişkin oluyor. Bursalı hemşehrilerim yeni görevimizde bizleri kesinlikle yalnız bırakmıyorlar. Hepsine, gelen gelemeyip telefonla, mesajla veya sosyal medya aracılığıyla iyi dileklerini ileten tüm hemşehrilerime ayrı ayrı minnettarım, teşekkür ederim."

(Sürecek)

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Başbakan Yardımcısı Hakan ÇavuşoğluBursaKahvaltılı Basın Toplantısı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5