Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu: (1)

BURSA (AA) - Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, "Siyasi tarihe bakarsanız, vatandaşın değil de başka güç ve vesayet odaklarının gözüne bakarak siyaset yapmaya kalkanların uzun soluklu olamadığını, belirli kesitler akabinde silinip gittiğini görebilirsiniz. İnsanımızın gözünün içine bakarak istikamet çizenler ve halka hizmet edenler ise hem uzun soluklu olmuşlardır hem de milletimizin gönlünde kalıcı olmak şerefine ermişlerdir." dedi.

Bursa'da Çelik Palas Otel'de basın mensuplarıyla kahvaltıda bir araya gelen Çavuşoğlu, hükümette tevdi edilen yeni görev sonrası basın mensuplarıyla en geniş katılımlı buluşmayı gerçekleştirdiklerini belirtti. Çavuşoğlu, şahsına tevdi edilen Başbakan Yardımcılığı görevinin tamamıyla Bursalı hemşehrileri adına olduğunu, bunun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Başbakan Binali Yıldırım'ın kente verdiği büyük önemin açık bir göstergesi olduğunu bildirdi.

"İnsanımızın yüce gönlü kendini anlayana kayar. Milletimiz kendinden olana, kendi içinden çıkana her zaman ayrı bir teveccüh göstermiştir." diyen Çavuşoğlu, şöyle devam etti:

"Sayın Cumhurbaşkanımız, Sayın Başbakanımız, Bakan ve Milletvekili arkadaşlarımız hepimiz, aile olarak, doğup büyüdükleri çevreler olarak tamamen milletimizin içerisinden çıkmışızdır. Bu özellik sadece geldikleri yerle sınırlı kalmamış, bulundukları her görevde, makam ve mevki mevzubahis etmeden halkın içinde yer almayı sürdürmüşlerdir. Zira bizim inancımızda halka ve Hakk'a hizmet birdir. Önümüzdeki dönemde de halka ve Hakk'a hizmet noktasında Bursalı hemşehrilerimizin gözlerine, gönüllerine bakarak hizmet anlayışımızı ve çalışmalarımızı sürdüreceğimizi belirtmek isterim. Siyasi tarihe bakarsanız, vatandaşın değil de başka güç ve vesayet odaklarının gözüne bakarak siyaset yapmaya kalkanların uzun soluklu olamadığını, belirli kesitler akabinde silinip gittiğini görebilirsiniz. İnsanımızın gözünün içine bakarak istikamet çizenler ve halka hizmet edenler ise, hem uzun soluklu olmuşlardır hem de milletimizin gönlünde kalıcı olmak şerefine ermişlerdir. Bu düşüncelerle Bursalı hemşehrilerimin gönlünü her şeyden çok önemsediğimi, Bursalıların düşüncelerinin önceliğim olduğunu altını çizerek vurgulamak isterim."

Kendilerinin Türkiye ve Bursalı hemşehrileri için çalıştığına dikkati çeken Çavuşoğlu, "Gönül verdiğimiz AK Parti’mizle insanımıza hizmet davamızda, Türkiye için çatışmak değil çalışmaktan yana olduğumuz tüm Türkiye’nin malumu. İktidarımızda geride kalan sürede ödün vermediğimiz bu ilkemizden vazgeçmeyi asla ve asla düşünmüyoruz. Bursalı hemşehrilerim birlik ve beraberliğimizin halel görmemesi için, tek vücut olarak yola devam etmek için en üst seviyede hassas olduğumuzu unutmasınlar. Birliğimiz, dirliğimiz zarar görürse, kardeşliğimize halel gelirse ne gittiğimiz yolların ne vardığımız neticelerin anlamı kalmaz." ifadesini kullandı.

Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın millete hitabında dilinden düşürmediği "Beraber yürüdük biz bu yollarda beraber ıslandık yağan yağmurda şimdi dinlediğim tüm şarkılarda bana her şey sizi hatırlatıyor" dizesinde olduğu gibi milletle beraber yürüyecek çok yolları olduğunu vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "AK Parti'nin hikayesi bir milletin aşk hikayesidir." dediği gibi hizmete aşık olduklarına işaret eden Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

"Bu aşkın gereği neyse o minvalde yürümeye, koşmaya devam edeceğiz. Aynı şekilde Bursa bizim aşkımızın özünde, merkezinde yer alıyor. Özellikle ifade etmeliyim ki, Ankara’daki tüm mesaimizin çok büyük bir bölümü Bursa için yapılacaklara ilişkin oluyor. Bursalı hemşehrilerim yeni görevimizde bizleri kesinlikle yalnız bırakmıyorlar. Hepsine, gelen gelemeyip telefonla, mesajla veya sosyal medya aracılığıyla iyi dileklerini ileten tüm hemşehrilerime ayrı ayrı minnettarım, teşekkür ederim."

(Sürecek)