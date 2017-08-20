Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu: (2)

BURSA (AA) - Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, "Ana muhalefet çaresiz bir şikayet hastalığına yakalanmıştır. Kime neyi şikayet ettiğini karıştırmaktadır, önüne kim gelirse ona ülkesini şikayet eden bir ana muhalefet anlayışı, maalesef bugüne kadar olduğu gibi ülkenin yönetimine hiçbir katkı sağlamayacak bir acziyet içinde kıvranıyor." dedi.

Bursa'da Çelik Palas Otel'de basın mensuplarıyla kahvaltıda bir araya gelen Çavuşoğlu, ilk günden bu yana her vatandaşı eşit şekilde kucaklayan, aynı şekilde derdini tasasını soran, bununla kalmayıp sıkıntılarına çözüm arayan bir siyasi anlayışı benimsediklerine işaret ederek, bununla milli iradenin sesini daha gür hale getirmekten, ülkede demokrasiyi ve milli iradeyi güçlü kılmaktan başka bir gayeleri bulunmadığını kaydetti.

"Güçlü demokrasi ve milli irade" dediklerinde de kamuoyunun doğru ve eksiksiz bilgilendirilmesinin gereğinin öne çıktığını belirten Çavuşoğlu, şöyle konuştu:

"İşte bu noktada basın mensuplarımızın rolü önem kazanmaktadır. Büyük medya kuruluşları siyasetin, ülkenin ve dünyanın gündemini vatandaşa haber olarak ulaştırırken, bu haber akışının iki yönlü olduğu gözden kaçıyor. Halka gündem gidiyor, peki halkın tepkisi ve halkın gündemi nedir? Bu sorunun cevabını veren sizsiniz. Yerelde sunduğunuz haber ve değerlendirmelerle siyasetin sağlıklı işleyişindeki rolünüzün önemini bu vesileyle bir kez daha ifade etmek isterim. Sadece siyasi olarak değil bölgenize, şehrinize yapılacak gerek özel gerek kamusal yatırımlarda birçok etkenle birlikte sizlerin de etkisi olduğu yadsınamaz bir gerçektir. Zira her eylemin temelinde bilgi vardır ve yerel medya göz ardı edilmemesi gereken bir bilgi kaynağıdır."

Çavuşoğlu, ilkeli, güçlü ve bağımsız bir medyanın milli iradenin gücünü artırdığını söyledi.

Bunun en canlı ve en yeni örneğinin 15 Temmuz hain darbe kalkışması esnasında yaşandığını ve görüldüğünü belirten Çavuşoğlu, "Medyamız, 15 Temmuz'da Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın meydanlara davetini, milletimize ulaştırarak bağımsız ve milli bir tavır sergilemiş, güçlü bir milli iradeden ve demokrasiden yana net tavır koymuştur." diye konuştu.

"Aziz milletimizin yazdığı 15 Temmuz destanında, güçlü demokrasi için medyanın rolünün ehemmiyetini tüm dünyaya anlatan basınımızın siz değerli temsilcilerine, buradan bir kez daha teşekkür ediyorum." diyen Çavuşoğlu sözlerini şöyle sürdürdü:

"Tüm dünya o gece, yalan, iftira ve çarpıtma yerine doğru ve güvenilir bilgilere yer verdiği zaman medyanın demokrasiyi nasıl güçlü kıldığını görmüştür. Bu millet tarihe bağımsızlığını altın harflerle bir kez daha kazırken, sizler de demokrasimizin lehine cansiperane görev yaparak gerçekleştirdiğiniz aralıksız canlı yayınlarınızla destek oldunuz. Bu açıdan medyamızın dünyaya verdiği dersi ayrıca vurgulamak isterim. Özellikle günümüzde yanlı, tek taraflı, hatta kasıtlı bir propaganda dilinin hakim olduğunu gördüğümüz Batı medyasının, bu noktada ülkemiz basınının 15 Temmuz’da sergilediği net tavırdan çıkarması gereken büyük bir ders söz konusudur."

- "Ana muhalefet çaresiz bir şikayet hastalığına yakalanmıştır"

Çavuşoğlu, özellikle son dönemlerde, partisine ve Cumhurbaşkanına yönelik olarak, siyasi rekabetin adeta düşmana dönüştürüldüğü bir süreci yaşadıklarını savunarak, "Özellikle ana muhalefetin öğrenmekte çok geç kaldığı bir hususu burada bir kere daha vurgulamak isterim ki bizim insanımızın yüce gönlü kendini anlayana, kendinden olana kayar. Milletimiz her zaman kendi içinden olana teveccüh göstermiştir." ifadelerini kullandı.

Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu, şunları söyledi:

"CHP yönetimi ve Sayın Kılıçdaroğlu ise bu gerçeği bir türlü öğrenemezken, bir şikayet hastalığına tutulduğunu ne yazık ki görmekteyiz. Milletimizin yanında durmadıkları gibi her fırsatta ülkelerini yabancılara şikayet ediyorlar. Biliyorsunuz önce Alman dergisine, geçtiğimiz günlerde de kendisini ziyaret eden İngiliz bakana şikayet ettiler. Bu arada İngiliz bakana yapılan şikayet sırasında, Brexit kararıyla İngiltere'nin Avrupa Birliğinden çıkma temayülünde olduğunu unutarak, Avrupa Birliği değerlerine uygun olmadığı gerekçesiyle Türkiye'yi şikayet ettiler. Ana muhalefet çaresiz bir şikayet hastalığına yakalanmıştır. Kime neyi şikayet ettiğini karıştırmaktadır, önüne kim gelirse ona ülkesini şikayet eden bir ana muhalefet anlayışı, maalesef bugüne kadar olduğu gibi ülkenin yönetimine hiçbir katkı sağlamayacak bir acziyet içinde kıvranıyor. Ülkesinden ve milletinden kopuk bu anlayış, milletimizi de bizleri de açıkçası çok üzmektedir. Siyasette tek doğru adres vardır, o da millettir, bunu onların da öğrenmesi gerekir."

- Yerel basın

Çavuşoğlu, Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğünün ülke genelinde yerel basınla gerçekleştirdiği bu ve benzeri organizasyonların, ifadelerinin sadece sözlerden ibaret olmadığının da bir göstergesi olduğuna değinerek, şöyle devam etti:

"Sizlerin katılımlarıyla yapılan seminerler, eğitimler, gerek yurt içinde gerekse yurt dışında gerçekleştirilen gezi ve toplantılar yerel basının hem ödüllendirilmesi ve geliştirilmesi hem de eksikleri ve sıkıntılarını ortaya koyarak en etkili, hızlı çözümün hayata geçirilmesi amacını taşımaktadır. Bakınız yaklaşık 1 ay önce, 14 Temmuz'da Yerel Medya Özendirme Yarışmasını yine Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğümüzün himayesinde gerçekleştirdik. Bu yıl bu organizasyonun 30. yılı. Bu son derece önemli bir rakam. 30 yıldır bu ülkenin yerel basınına yönelik, taşıdığınız sorumluluğun önemine dair bir büyük organizasyon gerçekleştiriliyor ve emeklerinizin ödüllendirilmesi, onore edilmesi için bir çaba ortaya konuluyor. Bu yıl 516 kişi 629 eserle katıldı yarışmaya. Bu katılım geçen yıla oranla iki kat fazla bir rakamı ifade ediyor. Demek yerel medyanın önemi konusunda ortak bir paydada buluşabilmişiz. Bunun artarak devam etmesi yönünde bir tavır ortaya koyabilmişiz."

(Sürecek)