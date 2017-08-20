Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu: (3)

BURSA (AA) - Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, "Tarihi kodları, kültürel birikimi, tevarüs ettiği değerleri bu manada temayüz etmiş bir milletin içinden bu milleti ve bu ülkeyi idare etmek üzere ortaya çıkmış bir insanın, Suriyelilere 'Gitsin artık' demesi vicdansızlıktır." dedi.

Bursa'da Çelik Palas Otel'de basın mensuplarıyla kahvaltıda bir araya gelen Çavuşoğlu, konuşmasının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Çavuşoğlu, bir gazetecinin, "CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun dün medyaya yansıyan açıklamaları vardı, 'Suriyeliler artık geri gitsin' diye. Siz bu yaklaşımı nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusu üzerine, "Maalesef bir akıl tutulması yaşıyor Kemal Kılıçdaroğlu." diye konuştu.

Çavuşoğlu, 19 Ağustos'un Dünya İnsani Yardım Günü olduğunu ve bugün de AFAD ve Basın Yayın Enformasyon Genel Müdürlüğünün 'Yüreğimize Sığınanlar' temalı bir fotoğraf sergisi gerçekleştirdiğini anımsattı.

Hem uluslararası örgütlerin temsilcilerinin hem de birçok ülkenin büyükelçisinin bulunduğu ortamda, gelip Türkiye'ye sığınan, göç eden çocukların bir program sahnelediklerini aktaran Çavuşoğlu, "Bunları izlerken hep gözlerimiz dolu doluydu. Ondan sonra şöyle de bir karar aldık, bu fotoğraf sergimizi sadece Ankara'da değil, kentlerin, şehirlerin meydanlarında gösterme düşüncesi hasıl oldu, üzerinde çalışacağız ve hatta diğer dünya ülkelerinde de bunu yapalım diye düşündük. Oradaki fotoğraf karelerinden bile görülen o ki, bizim gerçekten de mazlum, mağdur, ihtiyaç sahibi insanlara vermiş olduğumuz bu destek bambaşka bir şey." ifadesini kullandı.

- "Bu bir vicdan meselesi"

Çavuşoğlu, konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Bu bir vicdan meselesi" sözlerini hatırlatarak, şöyle devam etti:

"Bunu yapabilmek bir vicdan meselesi. Eğer vicdanınız ölmüşse her şeyi konuşabilirsiniz. Milletvekilliğim döneminde Meclis kürsüsünden de CHP'den bir arkadaşımız, Suriyelilerle ilgili olarak 'Geri gönderilsin' dediğinde şunu söyledim, 1989'da yüz binlerce Bulgaristan göçmeni soydaşımız buraya sığındı. Onlarla ilgili de mi 'Geri gitsinler' diyecektiniz. Tarihten bu yana, ta İspanya'daki Endülüs Müslümanlarının engizisyon mahkemelerinde yargılandığı sırada buraya elini uzatan biz olduk. Yine İspanya'da Yahudiler din değiştirmeye zorlanırken inançlarını özgürce yaşamaları için kendilerine açılan kapı gene biz olduk. Yine Avrupa'daki mezhep savaşları sırasında kanlı çatışmalar yaşanırken Hristiyanların sığındığı ülke gene biz olduk. Aynı şekilde Nazi Almanya'sında kaçanların sığındığı ülke biz olduk. Avrupa Birliği Nazi tehlikesine karşı Yunanistan'ı tampon bölge telakki ederek kıtlığa terk ettiğinde yine biz sahip çıktık. Sonra 1991, 500 bin Iraklı Kürt, Arap kardeşimiz Körfez Savaşı'ndan kaçarak bize sığındı. 1989'da Bulgaristan göçmeni soydaşlarımız bize sığındı."

- "Kılıçdaroğlu'na biri cimcik atsın"

Hakan Çavuşoğlu, bunun aynı zamanda bir kültür meselesi olduğuna da değinerek, şu görüşlere yer verdi:

"Siz kendinizi bu kültüre ait hissediyorsanız böyle düşünemezsiniz. Ama bu kültüre ait hissetmiyorsanız, bunu farklı düşünebilirsiniz. Bunu neden söylüyorum, bugün İngiliz kaynaklarına, Avrupa, Arap ve Çin kaynaklarına bakın, temel bir ilke kayda geçmiştir, 'Türk kendisine sığınanı teslim etmez' der. Bizim Mevlana'mızın bir sözü var, 'Bir mum diğerini tutuşturmakla, ışığından bir şey kaybetmez.' Dolayısıyla tarihi kodları, kültürel birikimi, tevarüs ettiği değerleri bu manada temayüz etmiş bir milletin içinden bu milleti ve bu ülkeyi idare etmek üzere ortaya çıkmış bir insanın, Suriyelilere 'Gitsin artık' demesi vicdansızlıktır. Suriyeliler zaten yeterli şartlar haiz olduğunda gideceklerdir. Çünkü onların ülkesi orası. onların doğup büyüdükleri yer orası. Ama bunu, toplumumuzun da sinir uçlarına dokunacak şekilde bir sorun olarak göstermek için, bunu dahi siyasete malzeme etmek suretiyle yaklaşım ortaya koyması, hakikaten bir akıl tutulması. Kılıçdaroğlu'na biri çimdik atsın, bence şu anda ne yaptığını bilmiyor. "

- Yüksek Hızlı Tren projesi

Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu, Yüksek Hızlı Trenin Bursa'da hizmete girmesine ilişkin soru üzerine de açıklamalarda bulundu.

İki etaplık projenin ihale süreçleriyle ilgili de bilgi veren Çavuşoğlu, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Biliyorsunuz, Bursa Yenişehir iki etap. Diğeri de Yenişehir-Osmaneli etabı, İstanbul etabıyla birleşecek. Yenişehir-Osmaneli 47 kilometre. Buranın proje çalışmaları tamamlanmış durumda. Yenişehir-Osmaneli altyapısıyla, Bursa, Yenişehir, Osmaneli üst yapı ve elektromekanik ihale hazırlıkları hala devam ediyor. Öbür taraftan, Bursa-Yenişehir 56 kilometre. Bunun 16 bin 500 metresi tünel, bunun da 6,8 kilometresi ki yüzde 41'i oluyor, tamamlanmış durumda. Geri kalanındaki çalışmalar devam ediyor. 6,2 kilometresi viyadük. Bunun da 1 kilometresi tamamlanmış durumda. Altyapının genelinde yüzde 31 fiziki ilerleme sağlanmış durumda."

Diğer bölümlerde altyapı, tünel ve viyadük çalışmalarının devam ettiğinin altını çizen Çavuşoğlu, şöyle dedi:

"Zamanın geciktiğinin biz de farkındayız. Milletvekili arkadaşlarımızla beraber bir araya geldiğimizde konuştuğumuz en önemli proje bu oluyor. Ama burada ortaya çıkan zorlu coğrafi şartlar ve sanatsal yapılarla ilgili olarak ortaya çıkan ihtiyaçlar nedeniyle bir gecikme hasıl oluyor. Ama biz bundan sonraki süreçte de mutlaka takipçisi olacağız. Benim zaman vermem çok doğru değil. Ama nihayete erdirmek konusunda kararlı olduğumuzu ve Bursa'nın hizmetine de sunmamız gerektiğini çok iyi biliyoruz. Çünkü bununla beraber Ankara-Bursa arası 2 saat 15 dakikaya inecek. Bu, Bursalı insanımıza ve Bursa'ya gelecek olanlara müthiş bir kolaylık sağlayacak."

Çavuşoğlu ayrıca Gemlik'e bir tren yolu projelerinin olduğunu, şu anda hazırlıklarının tamamlandığını ve yatırım programına alınması için çalışmalarını sürdürdüklerini kaydetti.

- Batı Trakya Türkleri

Çavuşoğlu, "Batı Trakya Türkleri ile ilgili ele almayı düşündükleri konular nelerdir?" sorusu üzerine ise "Biz, soydaşlarımızın sağlık güvencesini Türkiye'ye endeksledik, Türkiye'nin güvencesine dahil ettik." diye konuştu.

Bunun nasıl olduğuyla ilgili de bilgi veren Çavuşoğlu, sözlerini şöyle tamamladı:

"Nasıl ki burada bir vatandaşımız 53 lira sigorta primi ödemek suretiyle sağlık güvencesinden istifade ediyorsa aynı şekilde Bulgaristan'da ve Batı Trakya'da yaşayan soydaşlarımızın da burada ikameti olmasa bile, burada yaşamıyor olsa bile, orada yaşamaya devam etse bile ödeyeceği 53 liralık sigorta primiyle onun sağlık güvencesini Türkiye'nin sağlık güvencesinin teminatı altına aldık. Ama bu sadece sağlık güvencesi bakımından bir teminat sağlıyor. Asla bir emeklilik hakkı güvencesi vermiyor onun da altını çizeyim. Bundan sonraki süreçte de tabi toplum yaşayan bir organizma, canlı. Bugün çözdüğünüz bir sorunun farklı boyutlarıyla başka bir şekilde karşınıza yarın çıkması muhtemel. Ama şu bir gerçek ki içinden çıktığım, dernek başkanlığını yaptığım ve bu konularla sürekli haşır neşir olduğum bir yerden gelmiş bir kimse olarak bundan sonra da ortaya çıkabilecek sorunları çok kolay aşacağımızı düşünüyorum."

Etkinlikte, Vali İzzettin Küçük, AK Parti Bursa milletvekilleri Emine Yavuz Gözgeç, İsmail Aydın, Muhammet Müfit Aydın, Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Şükrü Köse ve Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürü Mehmet Akarca da bulundu.

(Bitti)