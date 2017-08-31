Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu Bursa'da

BURSA (AA) - Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu tarihi Kapalı Çarşı ve Uzun Çarşı esnafını ziyaret etti.

Osmangazi Belediyesince yapılan yazılı açıklamaya göre, ziyaret ettiği Kapalı Çarşı ve Uzun Çarşı'da esnaf ve vatandaşlarla bayramlaşan Çavuşoğlu, onlarla sohbet etti.

Çavuşoğlu, burada yaptığı açıklamada, Kurban Bayramı’nın heyecanını hep birlikte yaşadıklarını belirterek şunları söyledi:

"Bursa bizim göz bebeğimiz. Kurban Bayramı öncesinde, Bursa’nın odak noktası, adeta kalbinin attığı yerde tüm Bursalıların bayramını tebrik ediyoruz. Bayramın bereketinden dolayı esnafımızın yüzündeki tebessümü görünce biz de mutlu oluyoruz."

Çavuşoğlu'na ziyarette AK Parti Bursa Milletvekili Emine Yavuz Gözgeç, AK Parti Bursa İl Başkanı Ayhan Salman, Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar ve AK Parti Osmangazi İlçe Başkanı Ali Yılmaz da eşlik etti.