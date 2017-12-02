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Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu nikah şahidi oldu

- Çavuşoğlu, Bursaspor tribün liderlerinden Necmi Ayyıldız ile Elif Ülker çiftinin nikahına şahitlik etti

Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu nikah şahidi oldu

BURSA (AA) - Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Bursa'da nikah şahitliği yaptı.

Çavuşoğlu, Merinos Nikah Salonu'nda Bursaspor'un tribün liderlerinden Necmi Ayyıldız ile Elif Ülker çiftinin nikah törenine katıldı.

Bursa Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ın kıydığı nikahın şahitliğini Çavuşoğlu yaptı. Nikah cüzdanını geline veren Çavuşoğlu, çifte mutluluklar diledi.

Evliliğe dair tavsiyelerde bulunan Çavuşoğlu, "Birbirlerine karşı saygı ve sevgi çerçevesinde hareket etmelerini tavsiye ediyorum. İçinden çıkamadıkları bir durumla karşı karşıya kalırlarsa müracaat edecekleri referans hepimiz hayat kitabı olan Kur'an-ı Kerim ve Peygamber efendimizin sünnetidir." diye konuştu.

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Başbakan Yardımcısı Hakan ÇavuşoğluBursa
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