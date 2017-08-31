Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu'ndan Kurban Bayramı mesajı:

ANKARA (AA) - Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, bugün dünyanın dört bir yanında zulüm altında inleyen insanlığın tek çaresinin, merhamet, sevgi ve kardeşlik iklimi olduğunu belirterek, "Tarihi boyunca gördüğü her mahzun gönlü teselli etmek için çabalamış olan aziz milletimiz; bayramın ruhuna uygun biçimde mazlum, mağdur ve yoksul kardeşlerimize el uzatarak tüm dünyaya insanlık dersi vermeyi sürdürmektedir." ifadesini kullandı.

Çavuşoğlu, Kurban Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında, İslam dünyasında müstesna bir yeri olan Kurban Bayramı'nın manevi iklimine kavuşmanın mutluluğunu tüm İslam alemiyle paylaştığını ifade etti.

Kur'an'ı Kerim'de "Onların ne etleri ne de kanları Allah'a ulaşır; fakat O'na sadece sizin takvanız ulaşır" şeklinde anlatılan muhteviyatın büyük bir hassasiyetle değerlendirilmesi gerektiğini vurgulayan Çavuşoğlu, "Hz. İbrahim'in sadakati, Hz. İsmail'in teslimiyeti olan kurban, Allah'ın verdiği malı Allah yolunda paylaşırken, nefsi, kini, nefreti ve isyanı toprağa gömmeyi de ihtiva eder." değerlendirmesinde bulundu.

Çavuşoğlu, katıksız bir merhamet iklimi olan kurbanın, kalbi her türlü kötülükten temizlemek için bulunmaz bir fırsat sunduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Bugün dünyanın dört bir yanında zulüm altında inleyen insanlığın tek çaresi, merhamet, sevgi ve kardeşlik iklimini hakim kılmaktır. Tarihi boyunca gördüğü her mahzun gönlü teselli etmek için çabalamış olan aziz milletimiz; bayramın ruhuna uygun biçimde mazlum, mağdur ve yoksul kardeşlerimize el uzatarak tüm dünyaya insanlık dersi vermeyi sürdürmektedir. Gönül medeniyetimizin mimarlarından Hz. Mevlana'nın dediği gibi, 'Bütün alem, bütün insanlar bir beden gibidir.' Bizler bu bedenin hiçbir parçasını bir diğerine tercih etmeyen bir anlayışla, çeşitli kurum ve sivil toplum örgütlerimizin katkısı ile Haiti'den Yemen’e, Suriye’den Somali'ye, Arakan'dan Pakistan'a, Sırbistan'dan Filistin'e dünyanın farklı bölgelerinde mazlum ve mağdur halklara yardım elini uzatmayı sürdürüyoruz."

Yeryüzünü savaşlarla yakıp yıkan karanlık sinelerin, merhameti avuçlayıp dünyanın dört bir yanına ulaştıran kutlu gönüller karşısında her zaman kaybetmeye mahkum olduğuna dikkati çeken Çavuşoğlu, şunları ifade etti:

"Ülkemizin gönlü geniş insanlarının bu cömertliği ile ne kadar iftihar etsek az kalacaktır. Çocukları, yaşlıları, hastaları, yetimleri ve öksüzleri bilhassa gözeteceğimiz Kurban Bayramı vesilesiyle hac farizasını yerine getiren kardeşlerimizi ayrıca tebrik ediyorum. En samimi duygularla, bu güzel günlerin hayırlara vesile olmasını diliyorum. Aziz milletimizin ve tüm İslam aleminin Kurban Bayramı mübarek olsun."