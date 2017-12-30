Başbakan Yardımcısı Işık Ağrılı öğrencilerle buluştu

KOCAELİ (AA) - Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, İçişleri Bakanlığı tarafından yürütülen "Biz Anadoluyuz Projesi" kapsamında Ağrı'dan Kocaeli'ye gelen 48 öğrenciyle bir araya geldi.

Valilik Toplantı Salonu'nda öğrencilerle buluşan Işık, burada yaptığı konuşmada, Kocaeli'nin de Ağrı ve Eleşkirt gibi memleketin güzel köşelerinden biri olduğunu söyledi.

Bu ziyarette öğrencilerin Kocaeli'nin pek çok yerini gezip göreceğini belirten Işık, bu süreçte öğrencilerin güzel arkadaşlıklar kuracağını kaydetti.

Işık, yurdun her köşesinin çok kıymetli ve değerli olduğunu vurgulayarak, "Bu toprakları bize vatan kılan atalarımız, bu topraklarda birlik, beraberlik, huzur, barış, kardeşlik içerisinde bağımsız yaşayalım diye canlarını feda etmişler. Çanakkale'de Ağrılı ile İzmitli, Edirneli ile Karslı, Şırnaklı ile İzmirli yan yana yatıyor. Biz ortak vatanın kader bütünlüğü ve birliği içerisinde yaşayan insanlarıyız. Onun için sizlerin gelip buraları gezmeniz ve görmeniz bizim açımızdan da çok kıymetli ve değerli." diye konuştu.

- "Asıl akılda kalan yaptığınız bu gezilerdir"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın da böyle bir projeye öncülük etmesinin önemine değinen Işık, şöyle devam etti:

"Daha önce öğretmenlik yapmış biri olarak şunu söyleyeyim; okula gidersiniz, pek çok şeyi anlatır öğretmeniniz, çok güzel şeyler öğrenirsiniz ama asıl akılda kalan yaptığınız bu gezilerdir. Ben de çocukluk ve gençlik yıllarımda yaptığım gezileri unutmam. Eminim sizler de bu geziyi hiç unutmayacaksınız. Kocaeli sizin aklınızda güzel şehir olarak kalacak. İnşallah burada güzel dostluklar da edineceksiniz. Bu sayede memleketimizin her bir köşesinin ne kadar güzel ve hepimiz için ne kadar mukaddes olduğunu bir kez daha sizler de görmüş olacaksınız."

Başbakan Yardımcısı Işık, Kocaeli'de Ağrılı ve Eleşkirtli çok insan yaşadığını belirterek, öğrencilere Sekapark'ı gezmeleri tavsiyesinde bulundu.

Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy da Ağrı'dan Kocaeli'ye 542 öğrenci geldiğini ifade ederek, şimdiki grubun da 3 gün boyunca Kocaeli'de çeşitli noktaları gezeceğini söyledi.