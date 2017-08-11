Başbakan Yardımcısı Işık Gümüşhane'de

GÜMÜŞHANE (AA) - Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, "Cazibe merkezleri programının teknik çalışmasını tamamladık." dedi.

Işık, özel ziyaretleri dolayısıyla geldiği Gümüşhane'de tarihi Süleymaniye Mahallesi'nde vatandaşlarla bir süre sohbet ettikten sonra, mahallede bulunan Gümüşhane Valiliği ofisine geçti.

Ziyarette konuşan Işık, Ak Parti'nin iktidara geldiği günden beri 'kalkınma yerelden başlar' anlayışını hayata geçirdiğini belirterek, pek çok şehrin kendi güçlü yanlarını ortaya koyarak çok ciddi bir kalkınma ve sıçrama dönemi yaşadığına işaret etti.

Bu şehirlerden bir tanesinin de Gümüşhane olduğunu vurgulayan Işık, "Gümüşhane aslında küçük bir vilayet olmasına rağmen her zaman özgül ağırlığı yüksek bir vilayet olmuştur. Osmanlı döneminde Trabzon vilayetine bağlı bir sancaktı. Ancak Osmanlı'nın darphanelerinden bir tanesi Gümüşhane'de idi. İstiklal Savaşı döneminde Gümüşhane'nin geçekten büyük katkıları oldu." diye konuştu.

- Zigana Tüneli'nde 6 kilometre geçildi

Gümüşhane'nin 7 milyar liralık kamu yatırımı aldığı bilgisini veren Işık, kentin kavşak noktasında olmasının avantajlarını kullandığını dile getirdi.

"Kamu yatırımlarının nüfus başına en çok alındığı illerden bir tanesi Gümüşhane'dir." diyen Işık, şöyle devam etti:

"1970 yılların başlarında başlayan ve 1980'lerde zor biten bin 700 metrelik bir Zigana Tüneli vardı. O Zigana Tüneli Gümüşhanelileri, Trabzonluları, Erzurumluları ne kadar heyecanladırmıştı. Bugün Allah'a hamdolsun 14,5 kilometrelik 2 tane tüpün olduğu yaklaşık 30 kilometrelik bir tünelin inşaatı hızla devam ediyor. Toplamda 6 kilometrenin üzerinde de bir tünel inşası yapılmış durumda. İnşallah 2019 yılının 29 Ekim'inde bu tüneli açmış olacağız."

Fikri Işık, sadece kamu yatırımının bir şehrin kalkınması için yeterli olmadığına dikkati çekerek, Gümüşhane'nin Allah vergisi bir tabiat yapısına sahip olduğunu aktardı.

Dün akşam Limni Gölü'nde konakladığını ve Limni'nin muhteşem bir coğrafyaya sahip olduğunu anlatan Işık, şu ifadeleri kullandı:

"Gerçekten şehirde bunalırken orada yorganla yatmak durumundasınız. Hem yaz hem kış turizmi için sadece bölgemizin değil Türkiye'nin de en güzel destinasyonlarından birisi olmaya aday. Dün akşam bizzat ben kendim de kaldığım için çok rahatlıkla söylüyorum. Özellikle Güvende Yaylası'nı ziyaret ettik. Örümcek Ormanları Türkiye'nin en muhteşem tabiat örtüsü, bitki örtüsüne sahip alanlardan birisi. Karaca Mağaramız bütün Türkiyenin bildiği ve dünyada eşi benzeri çok az olan bir varlığımız. Tomara Şelalemiz muhteşem bir şelale. Aslında Gümüşhane turizmde de çok daha büyük bir potansiyeli taşıyor. Bunların tanıtılması, bu konuda turizm potansiyelinin harekete geçirilmesi için de yapılan çalışmaları gördükçe ben de bu toprakların bir insanı olarak gerçekten büyük bir gurur duyuyorum. Arkadaşlarımızın çalışmalarından dolayı iftihar ediyorum."

- Cazibe merkezleri programı

Işık, hükümetlerinin cazibe merkezleri programı ile çok önemli bir adım attığını dile getirerek, program kapsamında Gümüşhane'nin yeni yatırımlar alacağını söyledi.

Program kapsamında Gümüşhane'ye yeni yatırımlar geleceğine inancını ifade eden Işık, şunları kaydetti:

"Cazibe merkezleri programının teknik çalışmasını tamamladık. Gümüşhane'nin de içinde olduğu 23 ili kapsayan bu önemli çalışmayı bu hafta yapılacak Bakanlar Kurulu'na sunmayı hedefliyoruz. Bakanlar Kuruluna sunduktan sonra da bizzat sayın Başbakanımız tarafından program açılacak. İmalat sanayi alanında da Gümüşhanemiz bölgede önemli bir yer kazanmış olacak. Bütün bu çalışmalar çok daha güçlü bir Gümüşhane için güçlü bir Türkiye için çok önemli."



















