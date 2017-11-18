Başbakan Yardımcısı Işık:

KOCAELİ (AA) - Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, NATO tatbikatındaki "Atatürk ve Erdoğan düşmanlığı skandalı"na ilişkin, üyesi olunan ittifakta böyle bir tavrın ortaya konmasının Türkiye Cumhuriyeti'nin kesinlikle kabul edemeyeceği bir davranış olduğunu belirtti.

Darıca'da bir otelde düzenlenen kahvaltı programında sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve muhtarlarla bir araya gelen Işık, burada yaptığı konuşmada, şu anda dünyanın, bölgenin ve ülkenin zor zamanlardan geçtiğini, özellikle 1916'daki Sykes Picot Anlaşması'ndan sonra ilk defa sınırların bu kadar altüst olduğu ve anlamını yitirdiği bir dönemin yaşandığını söyledi.

Bu kadar büyük bir türbülansın olduğu bir dönemde Türkiye'de güçlü bir hükümet olduğunu ve Türkiye'nin kendi hak ve menfaatlerini koruyacak, savunacak, bölgenin huzuruna ve istikrarına yönelik hamleleri boşa çıkarak güce sahip olduğunu vurgulayan Işık, eğer Türkiye 2002'deki gibi olsa ve böyle bir tabloyla karşı karşıya kalsaydı o zaman hiçbir şekilde oyuna dahil olamayacağını, kendi çıkarlarını dahi koruma imkanı olmayacağını kaydetti.

Işık, PYD/YPG'nin DEAŞ'la iş birliği yaptığını ve Rakka'da koalisyon güçlerinin de gözleri önünde DEAŞ militanlarının Rakka'ya koridor açılarak terk etmesinin sağlandığını dile getirerek, "Hani siz terörle mücadele ediyordunuz, hani bölgede en önemli öncelik DEAŞ'ın ortadan kaldırılmasıydı. Demek ki işinize geldiği zaman DEAŞ'la bile birlikte hareket ediyorsunuz." diye konuştu.

Kendilerinin zaten baştan beri "PYD/YPG, PKK terör örgütüyle iş tutmak, 'DEAŞ'a karşı bunlarla birlikte mücadele ediyoruz.' demek yılanla çuvala girmektir." dediklerine dikkati çeken Işık, "Ama hep 'Biz DEAŞ'a karşı bu mücadele yürütüyoruz, DEAŞ'la mücadele bitince biz bu işi bırakacağız.' diyorlardı. Gördük ki sadece DEAŞ'a karşı PYD/YPG'yle mücadele etmeyi bir kenara bırakın, gerektiğinde DEAŞ'a bile göz yumacak bir tavır var. Bu tavrın bölgeye bir faydası olabilir mi? Bölgenin huzuruna, sükununa bir katkısı olabilir mi? Onun için diyoruz ki bölgede kim olursa olsun, hangi aktör olursa olsun önce samimi olsun. Bölge zaten yeteri kadar acı çekti." ifadelerini kullandı.

Başbakan Yardımcısı Işık, artık bölgenin bir an önce huzura ve esenliğe kavuşması için herkesin elini taşın altına koyması gerektiğini, bu konuda ikircikli yaklaşımları Türkiye olarak kabul etmelerinin mümkün olmadığının altını çizerek, herkesin insan öncelikli ve insan odaklı bir bölge politikasına kesinlikle dönmesi gerektiğini ifade etti.

- "Her tarafta provokatörler iş başında"

NATO'nun düzenlediği sanal tatbikatta Atatürk ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın düşman liderler arasında gösterildiğini anımsatan Işık, şu değerlendirmesi yaptı:

"Üyesi olduğumuz ittifakta böyle bir tavrın ortaya konması kesinlikle kabul edilemez. Bu, Türkiye Cumhuriyeti'nin kabul edemeyeceği bir davranıştır. Evet resmen özür dilenmiştir hem NATO Genel Sekreteri hem Norveç hem de ilgili kurumlar resmi ve özel olarak özür dilemişlerdir ama bu anlayışın kesinlikle ama kesinlikle çok ciddi sorgulanması, NATO bünyesinde buna sebebiyet veren her kimse onun bir an önce ve bütün bağlantılarıyla ortaya çıkarılması mutlaka ama mutlaka gerekiyor.

Belli ki her tarafta provokatörler iş başında. Türkiye'nin NATO üyeliği yeni bir üyelik değildir, 1952 yılında başlayan bir üyeliğimiz var. O günden bugüne kadar da Türkiye NATO'nun önemli bir üyesidir. Bizim için de önemli olan ülkemizin menfaatleridir, ülkemizin savunması ve güvenliğidir. Türkiye'nin bu noktada kendi çıkarlarını düşünmek ve kendi çıkarları doğrultusunda hareket etme hakkı da sorumluluğu da yükümlülüğü de vardır ama NATO'dan en temel beklentimiz, Milli Savunma Bakanlığı yapmış biri olarak söylüyorum, bu konunun bütün boyutlarıyla NATO nezdinde açığa çıkarılmasıdır. Kim Gazi Mustafa Kemal'in fotoğrafını bir hedef olarak, bir hasım lider olarak koymuştur? Bunu kendi başına mı yapmıştır, yoksa Türkiye ile NATO arasında zaten son dönemde çok sıkıntılı olan ilişkilerin tamamen kopmasını mı hedeflemiştir? Farklı bir şey mi vardır? Aynı şekilde Sayın Cumhurbaşkanımızı hedefe koymak hangi amaca hizmet etmektedir? Nasıl bir provokasyondur? Bu konularla ilgili her türlü çalışmanın, araştırmanın yapılması, sorumluların gereken cezaya en ağır şekilde çarptırılmaları bizim açımızdan son derece önemlidir."

- "Milletimizin desteğiyle bütün bu operasyonları boşa çıkarmaya devam edeceğiz"

Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, Türkiye'nin güçlü bir ülke olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Eğer şu kargaşada şu 100 yıl sonra yüz yüze kaldığımız en büyük türbülans döneminde ya Türkiye kendine yeter bir ülke olmasaydı ya IMF'nin üç kuruşuna muhtaç bir ülke olsaydı ya Kocaeli'de 1999 Depremi'nden sonra yaşadığımız gibi IMF 300-500 milyon dolar vermediği zaman emekli ve memur maaşını ödeyemeyecek pozisyonda olsaydık ne olurdu? Allah'a hamdolsun o pozisyonda değiliz. Birileri Türkiye'yi tekrar o pozisyona döndürmek için büyük bir gayret içerisinde. Ekonomiye yönelik büyük bir operasyon yapmak için büyük gayret içerisinde ama Allah'ın izniyle, milletimizin desteğiyle bütün bu operasyonları bugüne kadar nasıl boşa çıkardıysak bundan sonra da bu operasyonları boşa çıkarmaya devam edeceğiz."

Başbakan Yardımcısı Işık, birilerinin Türk ekonomisinin bozulması için büyük gayret gösterdiğini ama buna inat rakamların da Türk ekonomisinin sapasağlam ayakta olduğunu gösterdiğini belirterek, sözlerini şöyle tamamladı:

"12 Aralık'ta 3. çeyrek büyüme rakamları açıklanacak. Bütün öncü göstergelere göre 3. çeyrekte belki de dünyada en hızlı büyüyen ülke konumuna geleceğiz. Birilerine inat milletimiz hükümetine güveniyor, milletimiz ülkesine güveniyor, milletimiz üretiyor, milletimiz ürettiği için de ülkemiz büyümeye devam ediyor. İnşallah bu istikrarı koruyacağız. Türkiye özellikle istikrarını koruduğu sürece Allah'ın izniyle bölgede fırtınalardan en az etkilenen ülke konumunda olmaya devam edecek."