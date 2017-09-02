Başbakan Yardımcısı Işık, Kocaeli'de

KOCAELİ (AA) - Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, "Şu anda insani yardımda dünyada en fazla yardım yapan 2. ülke Türkiye ama nüfus oranını dikkate aldığınızda dünyada mazlumlara, mağdurlara ve ihtiyaç sahiplerine en fazla yardım yapan 1. ülke Türkiye. Hele hele şu kurban vesilesiyle dünyanın her bir köşesine Türkiye'den yardımlar yağıyor. Başta Arakan olmak üzere zulüm altında inleyen bütün insanlara Türkiye'den adeta yardım yağıyor. Bu, milletimizin asaletini gösteriyor." dedi.

Işık, İzmit'teki Yunus Emre Kültür Merkezi'nde düzenlenen 28. Geleneksel Kent Bayramlaşması programında yaptığı konuşmada, bayramların buluşma, dargınlıkların kalkması ve birliktelik için güzel vesileler olduğunu söyledi.

Şehitlere Allah'tan rahmet, gazilere de acil şifalar dileyen Işık, kurbanın bir yüksek ideal uğruna yapılan fedakarlık olduğunu aktardı.

Işık, dünyada kurban ruhu ve anlamına ihtiyaçları olduğunu belirterek, "İnanın kurbanı idrak edebilmiş olsaydık, bugün dünyada yaşanan pek çok sıkıntı yaşanmıyor olacaktı. Şu anda dünyada maalesef obeziteden ve obeziteden kaynaklanan hastalıklardan dolayı milyonlarca insan hayatını kaybederken, diğer yanda da bir lokma ekmeğe, bir damla temiz suya ulaşamadığı için hayatını kaybeden insanlar var. Bu dünya bizim dünyamız olamaz. Bu dünya adaletin tecelli ettiği bir dünya olamaz." şeklinde konuştu.

- "Dünyanın her köşesine Türkiye'den yardımlar yağıyor"

"Bir taraftan daha fazla kazanmak için her türlü değeri ayaklar altına alan şirketler ve ülkeler dolayısıyla kendi elimizle mahvettiğimiz, iklim değişikliğine sebep olduğumuz bir dünya var, diğer yanda da bu iklim değişikliklerinden dolayı meydana gelen felaketlerden dolayı hayatını kaybeden yüz binlerce, milyonlarca insan var." diyen Işık, şunları kaydetti:

"Bir taraftan daha fazla refah artışı için hiçbir etik tanımayan yapılar varken, diğer taraftan bunların kurbanı olan yüz binler, milyonlar var. Eğer kurbanın ruhu anlaşılmış olsaydı, inanın bu sıkıntılarla karşı karşıya olmayacaktık. Onun için paylaşmayı, onun için bölüşmeyi, onun için hakkın ve adaletin hakim olması için mücadeleyi sürdürmeliyiz. Bu konuda Allah'a hamd olsun ülkemiz, dünyaya örnek bir ülkedir."

Işık, Türkiye'nin insani yardım konusunda bulunduğu konumu da anlatarak, şöyle konuştu:

"Şu anda insani yardımda dünyada en fazla yardım yapan 2. ülke Türkiye ama nüfus oranını dikkate aldığınızda dünyada mazlumlara, mağdurlara ve ihtiyaç sahiplerine en fazla yardım yapan 1. ülke Türkiye. Hele hele şu kurban vesilesiyle dünyanın her bir köşesine Türkiye'den yardımlar yağıyor. Başta Arakan olmak üzere zulüm altında inleyen bütün insanlara Türkiye'den adeta yardım yağıyor. Bu, milletimizin asaletini gösteriyor. İşte bu değerleri yaşatmak ve gelecek kuşaklara aktarmak da en büyük görevimiz."

Konuşmanın ardından Işık, beraberindeki Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu ile siyasi parti üyeleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlarla bayramlaştı.

Işık, daha sonra İl Jandarma Komutanlığı ile İl Emniyet Müdürlüğü'nü ziyaret ederek güvenlik güçleriyle bayramlaştı.