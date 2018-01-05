Başbakan Yardımcısı Işık Kurtalan'da

SİİRT (AA) - Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, "Güçlü teşkilatı olmayan parti, rüzgarın önündeki yaprak gibidir. Nereye, ne zaman nasıl savrulacakları belli olmaz. Ama güçlü teşkilatlar çok önemli birer köprü durumunda. AK Parti Allah'a hamdolsun, güçlü teşkilatları olan bir parti." dedi.

Başbakan Yardımcısı Işık, Siirt'teki temasları kapsamında Kurtalan ilçesine geçti.

AK Parti Kurtalan İlçe Başkanlığını ziyaret eden Işık, parti binası girişinde kadınlar tarafından zılgıtla karşılandı.



AK Parti İlçe Başkanı Faris Akgül'den çalışmalarla ilgili bilgi alan Işık, yaptığı açıklamada, Siirt'in önemli ilçelerinden Kurtalan'da bulunmaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Siirt'in manevi önemine değinen Işık, "İsmail Fakirullah Hazretleri, onun hem damadı hem talebesi İbrahim Hakkı Hazretlerinin memleketi olması ve burada pek çok manevi büyüğün olması Siirt'in ağırlığının çok daha yüksek olmasını sağlıyor. Türkiye'nin ekonomisine çok ciddi katkı sağlayan iş adamlarının Siirt'ten çıkmış olması, Siirt'in Türkiye'de tanınan pek çok markasının olması, kentin ağırlığını artıran konular." ifadelerini kullandı.

Işık, partiler için teşkilatların önemli olduğunu belirterek, teşkilatların parti, iktidar ve halk arasındaki en güçlü köprü olduğunu vurguladı.

"Güçlü teşkilatı olmayan parti, rüzgarın önündeki yaprak gibidir. Nereye, ne zaman nasıl savrulacakları belli olmaz. Ama güçlü teşkilatlar çok önemli birer köprü durumunda. AK Parti Allah'a hamdolsun, güçlü teşkilatları olan bir parti". diyen Işık, Kurtalan'da da güçlü bir teşkilata sahip olduklarını aktardı.

Işık, teşkilatın yakında kongre yapacağını ve sonrasında da 2019 seçimlerine en güzel şekilde hazırlanacağını ifade ederek, "Burada AK Parti'li bir belediyenin Kurtalan'a hizmet veriyor olması da bizim açımızdan büyük bir memnuniyet. Halkımızın isteğine hızlı bir şekilde yerel anlamda cevap vermek hükümet, milletvekillerimiz, valiliğimiz, valimiz ve kaymakamımızla birlikte uyum ve el birliği içerisinde halkımıza hizmet etmek en önemli önceliğimiz ve bunu yapmaya çalışıyoruz." diye konuştu.

- Beşiktaş Belediye Başkanının görevinden uzaklaştırılması



Başbakan Yardımcısı Işık, gazetecilerin Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar'ın İçişleri Bakanlığınca görevinden uzaklaştırılmasına ilişkin sorusu üzerine şu değerlendirmede bulundu:

"Haberi ben de medyada okudum. Birtakım ciddi iddialar olduğu için açığa alındı bildiğim kadarıyla. Herhalde soruşturmanın selameti açısından açığa alındı. Detaylı bilgiyi, gerekli açıklamayı İçişleri Bakanlığı mutlaka yapar arkadaşlar."