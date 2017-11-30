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Başbakan Yardımcısı Işık Mardin'de

- Mardin Büyükşehir Belediyesi Gençlik merkezini gezen Işık, gençlerle sohbet etti, masa tenisi oynadı

Başbakan Yardımcısı Işık Mardin'de

MARDİN (AA) - Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, Mardin'deki temaslarını sürdürüyor.

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere kentte bulunan Işık, Mardin Valiliğini ziyaret ederek, Vali Mustafa Yaman'dan ilin sorunları hakkında bilgi aldı.

Işık, valilik ziyaretinin ardından bir otelde düzenlenen toplantıda sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve kanaat önderleri ile bir araya geldi.

Basına kapalı yapılan toplantıdan sonra Mardin Büyükşehir Belediyesi Gençlik Merkezine geçen Işık, burada gençlerle sohbet etti, masa tenisi oynadı.

Işık, Mardin Organize Sanayi Bölgesini de ziyaret ederek, burada iş adamlarıyla bir araya geldi, sorun ve önerilerini dinledi.

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Anahtar Kelimeler:
Başbakan Yardımcısı Fikri IşıkMardin
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