Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Veeam cityscape pdy color note dava
Dünyadan az tüketiyoruz
Dünyadan az tüketiyoruz
Bilinmeyen numaraya son
Bilinmeyen numaraya son
Eğitim masrafı beşikte başlıyor
Eğitim masrafı beşikte başlıyor
Fransız halkı yalnızlaşıyor
Fransız halkı yalnızlaşıyor
Balık fiyatları ucuzlayacak
Balık fiyatları ucuzlayacak

Başbakan Yardımcısı Işık, şehitlikleri ziyaret etti

- Işık: - "Her bir şehidimizi, bu topraklarda hür ve bağımsız yaşamamızın birer simgesi ve sembolü olarak görüyoruz"

Başbakan Yardımcısı Işık, şehitlikleri ziyaret etti

KOCAELİ (AA) - Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, Kurban Bayramı arifesinde Kocaeli'deki şehitlikleri ziyaret etti.

İzmit Bağçeşme Namazgah Şehitliği'ne gelen Işık, buradaki şehit mezarlarına karanfil bıraktı.

İl Müftüsü Yusuf Doğan tarafından okunan Kur'an-ı Kerim ve duanın ardından Işık, şehitler için dua etti.

Daha sonra Polis Şehitliği'ne geçen Işık, burada şehit aileleriyle bir süre sohbet etti. Ziyarette, daha sonra şehitler için dua edildi.

Işık, ziyaretin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, herkesin Kurban Bayramı'nı şimdiden tebrik ettiğini belirterek, her bayram öncesi ahirete irtihal eden yakınların ziyaret edilmesi ile mezar başında dua edilmesi gibi güzel gelenekleri olduğunu söyledi.

Şehitlerin aslında herkesin aile büyüğü olduğunu ifade eden Işık, arife günü sadece yakınlarının mezarlarının değil, şehitliklerin de ziyaret edilmesinin, onlara verilen değerin göstergesi oluğunu kaydetti.

"Her bir şehidimizi, bu milletin her bir ferdinin bir aile büyüğü olarak görüyoruz." diyen Işık, "Her bir şehidimizi, bu topraklarda hür ve bağımsız yaşamamızın birer simgesi ve sembolü olarak görüyoruz. Bu açıdan da tüm şehitlerimize bu mübarek günde, Kurban Bayramı'nın arifesinde Allah'tan rahmet diliyorum, şehit ailelerimize sabırlar diliyorum. İnşallah ülkemizin birliği, dirliği, esenliği daim olsun diye dua ediyorum." ifadelerini kullandı.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Fikri IşıkKocaeliŞehitlik
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5