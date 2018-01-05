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Başbakan Yardımcısı Işık, Siirt'te esnafı ziyaret etti

SİİRT (AA) - Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, Siirt'te esnafı ziyaret etti.Siirt'teki temaslarını sürdüren Işık, beraberinde Vali Ali Fuat Atik, Siirt Belediye Başkan Vekili Ceyhun Dilşad Taşkın, AK Parti İl Başkanı Fuat Özgür...

Başbakan Yardımcısı Işık, Siirt'te esnafı ziyaret etti

SİİRT (AA) - Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, Siirt'te esnafı ziyaret etti.

Siirt'teki temaslarını sürdüren Işık, beraberinde Vali Ali Fuat Atik, Siirt Belediye Başkan Vekili Ceyhun Dilşad Taşkın, AK Parti İl Başkanı Fuat Özgür Çalapkulu ile Aydınlar Caddesi'nde bir restoranda oğlak etinden hazırlanan ve özel kuyularda geceden pişirilmeye başlanan "büryan kebabı" ile kahvaltı yaptı.

Aydınlar Caddesi'ndeki iş yerlerini ziyaret eden Işık, caddedeki bir ayakkabı boyacısına da ayakkabısını boyattı. Bir çay ocağını ziyaret eden ve vatandaşların davetini kırmayan Işık, vatandaşlarla çay içerek, onlarla sohbet etti.

Kentin yöresel ürünlerinden tiftik battaniyesi satan bir iş yerini de ziyaret eden Işık, Türk bayrağı ve Osmanlı tuğrası işlemeli tiftik battaniyesi satın aldı.

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Esnaf ZiyaretiFikri IşıkSiirt
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