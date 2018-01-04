Başbakan Yardımcısı Işık, Siirt'te:

SİİRT (AA) - Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, ABD'deki Hakan Atilla davasına ilişkin, "Bu dava baştan beri siyasi davadır, hukuk davası değildir. Eğer hukuk davası olsaydı eldeki delillerle böyle bir kararın alınması mümkün olmazdı." dedi.

Işık, Siirt Valisi Ali Fuat Atik'i makamında ziyaretinde yaptığı açıklamada, kentte farklı etnik yapıların kardeşçe birlik içerisinde yaşadığını belirterek, ildeki kamu yatırımlarını değerlendirmek ve bundan sonra yapılacak çalışmalar belirlemek için kentte geldiğini söyledi.

Devletin ve hükümetin çok yoğun bir şekilde terörle mücadele yürüttüğünü dile getiren Işık, terörle mücadelede en başarılı dönemi yaşadıklarını, terör örgütünün üst üste verdiği ağır kayıplarla eylem yapamaz noktaya geldiğini vurguladı.

Terörle mücadelenin güvenlik boyutunda güvenlik güçlerinin büyük fedakarlık ve başarıyla gayretlerini gösterdiğini ifade eden Işık, "Terörle mücadelenin sadece güvenlik boyutu yok. Diğer boyutlarıyla birlikte yapılırsa başarı elde edilir. Bunun için özellikle illerimizde kardeşliğimizi, birlik ve beraberliğimizi daha da perçinleyecek çalışmaları yapmak durumundayız." diye konuştu.

Bir gazetecinin ABD'deki Hakan Atilla davasına ilişkin sorusu üzerine Başbakan Yardımcısı Işık, davayı baştan beri yakından takip ettiğini aktararak, şöyle devam etti:

"Bu dava baştan beri siyasi davadır, hukuk davası değildir. Eğer hukuk davası olsaydı eldeki delillerle böyle bir kararın alınması mümkün olmazdı. Baştan beri siyasi dava olduğu açık. Bu siyasi davayla ne elde etmek istediklerini önümüzdeki süreçte göreceğiz. Davanın hukuki yönünün olmadığını, siyasi olduğu çok net şekilde söyleyebiliriz."

- İran'daki gelişmeler

İran'da yaşanan olaylara ilişkin soru üzerine ise Işık, İran'da başta ekonomik taleplerle başlayan gösterilerde halkın sesine kulak vermenin hükümetin görevi olduğuna dikkati çekti.

Halkın ekonomik şartları düzeltmek için yaptığı gösterileri meşru zeminde kaldığı sürece farklı değerlendirmeye tabi tutmamak gerektiğinin altını çizen Işık, "Ama işin içine İsrail gibi farklı mihraklar girince olay kendi mecrasından çıkar. Bölgede yeterince problem var. İran'ın dış müdahaleyle içeriden karıştırılması Türkiye olarak bizim kabul edebileceğimiz bir durum değildir. Bu halkın taleplerini örtmemeli ama dış müdahaleyle bir ülkenin içerisinin karıştırılmasına müsaade edilmemelidir." ifadelerini kullandı.

- "200 milyar dolarlık ihracat rakamına kısa sürede ulaşacağımıza inanıyorum"

Başbakan Yardımcısı Işık, Türkiye'nin ihracat pazarlarında yaşanan büyük sıkıntılara rağmen Türkiye'nin 2017 yılında 157 milyar dolara ulaşmasının büyük bir başarı olduğunu aktararak, Türkiye'nin önünün açık olduğunu vurguladı.

"Bu kadar büyük sıkıntıların yaşandığı bölgede ve dönemde Türkiye bu başarıya imza atıyorsa inşallah bu başarılar artarak devam edecektir. Türk ekonomisinin temelleri sağlam. Bu temel üzerinde gayretlerimizi artırıp inşallah 200 milyar dolarlık ihracat rakamına kısa sürede ulaşacağımıza inanıyorum. İhracattaki yerlilik oranını artırmak için hükümet olarak büyük gayret içerisindeyiz." diyen Işık, özellikle katma değeri yüksek ürünler üreteceklerini anlattı.

Yükte daha hafif pahada daha ağır ürünleri satarak, ihracatı hedefledikleri rakamlara ulaştıracaklarını kaydeden Fikri Işık, ihracatçıları tebrik ettiğini, onların sayesinde Türkiye'nin bu rakama ulaştığını sözlerine ekledi.











