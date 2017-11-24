Başbakan Yardımcısı Işık'tan mezun olduğu okula ziyaret

KOCAELİ (AA) - Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, 34 yıl önce mezun olduğu Kocaeli'nin İzmit ilçesindeki İzmit Anadolu İmam Hatip Lisesi'ni ziyaret ederek, okulda görev yapan öğretmenlerin gününü kutladı.

Okul Müdürü İsmail Birdane ve öğretmenler tarafından karşılanan Işık, okulda görev yapan öğretmenlerle bir araya gelerek sohbet etti.

Öğretmenler Günü'nü kutlayan Işık, şu anda fiilen yapmasa bile bir öğretmen olarak, dünyadaki en kutsal mesleklerden birinin öğretmenlik olduğunu iyi bildiğini söyledi.

Her mesleğin mutlaka kendine ait hususiyetleri bulunduğunu, ancak öğretmenliğin bunların tamamının dışında, diğer bütün meslek erbabını yetiştirdiği için en önemli meslek olduğunu vurgulayan Işık, "Bir mühendis hesaplama yapar, dizayn yapar. Bir mimar bir binayı çizer ama insanı şekillendiren meslek öğretmenlik. O açıdan öğretmenlik diğer tüm meslek erbabını en iyi yetiştiren hatta insanlığı şekillendiren meslek olduğu için benim gözümde de en değerli meslektir." diye konuştu.

Işık, kendisinin de kısa süre matematik öğretmenliği yaptığını anımsatarak, "Öğretmenliğin tadı, manevi hazzı hiçbir meslekte yok, siyaset dahil. Dolayısıyla bu meslekte görev yapan, çocuklarımızı, ülkemizi ve insanlığın geleceğini şekillendiren değerli öğretmenlerimize her zaman şükranlarımızı sunuyoruz." ifadelerini kullandı.

- Işık'a notlarını gösteren sınıf geçme defteri hediye edildi

Okul Müdürü Birdane, Başbakan Yardımcısı Işık'a son sınıf notlarını gösteren sınıf geçme defteri ve mezun olduğu yıla ait öğrenci kütüğünü hediye etti. Daha sonra sınıfları gezip, öğrencilik yıllarındaki sırasına oturan Işık, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Bir gazetecinin "Sayın Bakanım arkaya oturduğunuza göre dersi kaynatacaksınız galiba." sözü üzerine, Işık, şöyle konuştu:

"Benim dersi kaynatma gibi bir şeyim olmadı aksine dersi derste anlama gibi bir yaklaşımım vardı. Dersi çok dikkatli dinlerdim. Dersi dinlerken yanımda ne olursa olsun çok ilgimi çekmezdi. Aslında dersi derste öğrenmek işin yarısından fazlasını derste halletmektir. Daha sonra az bir çalışmayla dersi geçme imkanı oluyordu. Onun için dersi kaynatma gibi bir derdimiz hiç olmadı. Bütün öğrenci arkadaşlara tavsiyem dersi derste öğrenmeye çalışmaları. Öğretmeni çok dikkatli dinleyip, konunun mantığını derste kavramaları. Eğer konunun mantığını derste kavrarsanız o zaman çok az bir çalışmayla çok daha rahat konuyu kavrama imkanınız olur."

- "Öğretmenliği seçmemde ilkokul öğretmenim etkili oldu"

Işık, bir öğretmen olarak Öğretmenler Günü'yle ilgili duygularının sorulması üzerine, "İnsanları şekillendirmek, insanların hayatına etki edebilmek en büyük oranda öğretmenlikte oluyor. Benim meslek seçimimde en belirleyici olan kişi ilkokul birinci sınıftaki sınıf öğretmenimdir. O bize matematiği sevdirdiği için mesleğimi matematik öğretmenliği olarak belirledik. O açıdan öğretmenliğin bu kadar kutsi bir meslek olduğunu hem öğretmen hem de öğrenciliği tecrübe etmiş birisi olarak söylüyorum." şeklinde konuştu.

Bir gazetecinin öğrencilere 15 Temmuz'la ilgili tavsiyelerini sorması üzerine Işık, şunları kaydetti:

"Özellikle 15 Temmuz bizim açımızdan bir daha asla yaşanmaması gereken bir gün ve olay. Ülkesinin birliğine ve beraberliğine kasteden hainlerin zaman zaman ülkenin içerisinde yetiştiklerini de 15 Temmuz'da bir kez daha gördük. Bizler, ülkemize karşı, ülkemizi gerek içten gerek dıştan bölmeye karşı yürütülen bütün faaliyetlere karşı uyanık olmak durumundayız. Bazen bizim içimizden görünüp bu ülkeyi başka ülkelerin uydusu haline getirmek isteyen güçler oluyor. İşte 15 Temmuz bunlardan biriydi ama 15 Temmuz aynı zaman halkın kendi iradesine sahip çıktığı bir gün oldu. Bu açıdan da 15 Temmuz bana göre Türkiye'nin demokratik süreci içerisinde en kritik tarih. Bu 15 Temmuz bilincini ve şuurunu hem bizlerin hem de gençlerimizin mutlaka taşıması ve unutmaması lazım. Benim gençlerimize tavsiyem 15 Temmuz'a giden süreci de 15 Temmuz'u da iyi analiz etmeleri ve bir daha 15 Temmuzların yaşanmaması için gerekli hassasiyeti ve bilinci oluşturmaları."

Ziyaretinin sonunda öğrencilerle fotoğraf çektiren Işık, daha sonra okuldan ayrıldı.