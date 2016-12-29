Başbakan Yardımcısı Kaynak, Kahramanmaraş'ta

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak, Kahramanmaraş'ta resmi kurumları ziyaret etti.

Çeşitli ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere kente gelen Kaynak, Kipaş Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hanefi Öksüz'ü babası Hüsnü Öksüz'ün vefatı nedeniyle ziyaret etti.

Kahramanmaraş Valisi Vahdettin Özkan, AK Parti İl Başkanı Ahmet Özdemir'in de eşlik ettiği ziyarette Kaynak, Öksüz ile sohbet edip aileye taziyelerini iletti.

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcısı İlker Yazıcı ile makamında bir araya gelen Kaynak, 2. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Timuçin Dedeoğlu'nun da hazır bulunduğu ziyarette çalışmalar hakkında bilgiler aldı.

Kaynak Daha sonra İl Emniyet Müdürü Doğan İnci ile birlikte Özel Harekat Şube Müdürlüğüne geçerek, görevli polislerle sohbet etti.

Ziyaretlere, Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Beşen ile diğer ilgililer katıldı.