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Başbakan Yardımcısı Kaynak, Stylianides'i kabul etti

- Kaynak: - "Türkiye'de bulunan Suriyeli sığınmacıların sosyal hayata ve iş hayatına katılımlarına önem veriyoruz. Özellikle çocukların eğitimi konusunda hassasiyetimiz var. Eğer biz, bu çocuklara bir gelecek, ufuk vermezsek, terör örgütlerinin ağına düşerler, teröre bulaşırlar" - "Hem Türkiye'nin menfaati hem Avrupa Birliği'nin menfaati, Türkiye'nin tam üyeliğinden geçer. Türkiye'nin terörle mücadelesi, Avrupa'ya fayda sağlayacaktır. Avrupalı dostlarımızın bunu kabul etmesi gerekir" - AB Komisyonu İnsani Yardım ve Kriz Yönetimi Sorumlu Üyesi Stylianides: - "Türkiye, Avrupa Birliği'nin stratejik partneridir. Biz bir aileyiz. Ailelerde birbirinden farklı fikirler ve bakışlar vardır, bu da olağandır. Türkiye çok zorlu bir süreçten geçiyor. Buna rağmen sığınmacılara yardım elini uzatmaya devam ediyor"

Başbakan Yardımcısı Kaynak, Stylianides'i kabul etti

ANKARA (AA) - Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak, Türkiye'de bulunan Suriyeli sığınmacıların sosyal hayata ve iş hayatına katılımlarına önem verdiklerini belirterek, "Özellikle çocukların eğitimi konusunda hassasiyetimiz var. Eğer biz bu çocuklara bir gelecek, ufuk vermezsek, terör örgütlerinin ağına düşerler, teröre bulaşırlar." değerlendirmesinde bulundu.

Başbakan Yardımcılığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Kaynak, resmi temaslarda bulunmak üzere Türkiye'de bulunan Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'nun İnsani Yardım ve Kriz Yönetiminden Sorumlu Üyesi Christos Stylianides ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Veysi Kaynak, ziyaretten memnuniyet duyduğunu belirterek, Stylianides ile samimi bir diyalog çerçevesinde iş birliği yaparak, yaşanan mülteci krizi karşısında hızlı ve doğru adımlar attıklarını bildirdi.

Türkiye'de bulunan Suriyeli sığınmacıların sosyal hayata ve iş hayatına katılımlarına önem verdiklerini vurgulayan Kaynak, "Özellikle çocukların eğitimi konusunda hassasiyetimiz var. Eğer biz bu çocuklara bir gelecek, ufuk vermezsek terör örgütlerinin ağına düşerler, teröre bulaşırlar." değerlendirmesini yaptı.

Ümitlerini Türkiye'ye bağlamış hiçbir kardeş halkı, yalnız bırakmayacaklarını ifade eden Kaynak, geçen günlerde Mersin'den Somali'ye 15 bin ton insani yardım taşıyan Sebat gemisini gönderdiklerini, Yemen, Gazze ve Sudan'a da yardım gemilerini hazırladıklarını kaydetti.

Kaynak, şu görüşlerini paylaştı:

"Türkiye'nin etrafı şu an krizlerle kuşatılmış durumda. Irak, Suriye gibi ülkelerin hali ortada. Biz buna rağmen çevremizdeki kriz bölgelerine, mazlum insanlara yardım elimizi uzatmaya devam ediyoruz."

Görüşmede Türkiye-AB ilişkilerine de değinen Başbakan Yardımcısı Kaynak, "Hem Türkiye'nin menfaati hem Avrupa Birliği'nin menfaati, Türkiye'nin tam üyeliğinden geçer. Türkiye'nin terörle mücadelesi, Avrupa'ya fayda sağlayacaktır. Avrupalı dostlarımızın bunu kabul etmesi gerekir." ifadesini kullandı.

- "Buraya her geldiğimizde kendimizi evimizde hissediyoruz"

Christos Stylianides de Türkiye'ye her geldiklerinde kendilerini evlerinde hissettiklerini vurgulayarak, "Hepimiz Suriyeli sığınmacıların durumunu iyileştirmek için iş birliği yapıyoruz. Türkiye, Avrupa Birliği'nin stratejik partneridir. Biz bir aileyiz. Ailelerde birbirinden farklı fikirler ve bakışlar vardır bu da olağandır. Türkiye çok zorlu bir süreçten geçiyor. Buna rağmen sığınmacılara yardım elini uzatmaya devam ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

Türk halkına ve Türk devletine çalışmalarından ötürü şükran borçlu olduklarını aktaran Stylianides, AB ile Türkiye'nin iş birliğini güçlendirmeleri ve birbirlerinin endişelerini paylaşmaları gerektiğine değinerek, "Türkiye, AB'nin stratejik ortağı olması dolayısıyla herhangi bir ortaktan farklı." ifadesini kullandı.

Ziyarette, AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanı (AFAD) M. Halis Bilden ve ilgili birim yetkilileri de yer aldı.

Görüşme sonrası Kaynak, Stylianides ve beraberindeki heyet, geçici barınma merkezlerinin maket yapılarını inceledi.

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Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun İnsani Yardım Ve Kriz Yönetiminden Sorumlu Üyesi Christos StylianidBaşbakan Yardımcısı Kaynak'ın KabulüBaşbakan Yardımcısı Veysi KaynakKabul
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