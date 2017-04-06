Başbakan Yardımcısı Kurtulmuş, Pendik'te esnafı ziyaret etti

İSTANBUL (AA) - Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, Pendik'te esnaf ziyareti gerçekleştirdi.
Pendik'te öğle namazını kıldığı Pendik Çarşı Camisi çıkışında kendisini karşılayan vatandaşları selamlayan Kurtulmuş, kendisine gösterilen ilgiden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Kurtulmuş'a, Pendik Belediye Başkanı Kenan Şahin ve AK Parti Pendik İlçe Başkanı Rüstem Kabil ve MHP Pendik İlçe Başkanı Yüksel Cebe de eşlik etti.
Başbakan Yardımcısı Kurtulmuş, daha sonra Mehmet Akif Ersoy Kültür ve Sanat Merkezi'ne geçti.