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Başbakan Yardımcısı Şimşek:

- "2017 yılının inşallah bütün insanlığa, Türkiye'ye, milletimize, hepimize huzur sağlık ve mutluluk getirmesini diliyorum"

Başbakan Yardımcısı Şimşek:

KİLİS (AA) - Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, "2017 yılının inşallah bütün insanlığa, Türkiye'ye, milletimize, hepimize huzur sağlık ve mutluluk getirmesini diliyorum." dedi.

Şimşek, Başbakan Binali Yıldırım ile Suriye'den gelen sığınmacıların kaldığı Kilis Öncüpınar Konaklama Merkezi'ni ziyaretinin ardından, Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı 4. Hudut Bölük Komutanlığı'na geldi.

Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak, Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Kara Kuvvetleri Komutanı Salih Zeki Çolak ve 2. Ordu Komutanı Korgeneral İsmail Metin Temel ile Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in de yer aldığı ziyarette Mehmet Şimşek, bir süre görüştüğü askerlere baklava ikram etti.

Şimşek, görüşmenin ardından AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kilis'te gün içinde önemli ziyaretler gerçekleştirdiklerini ve sınırda nöbet tutan Mehmetçik ile olmanın gururunu yaşadıklarını belirtti.

Yeni yılın güzel geçmesini temenni eden Şimşek, "2017 yılının inşallah bütün insanlığa, Türkiye'ye, milletimize, hepimize huzur sağlık ve mutluluk getirmesini diliyorum." dedi.

Şimşek, daha sonra Başbakan Binali Yıldırım ve ilgililerle hudut bölüğünden ayrıldı.


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