Başbakan Yardımcısı Şimşek oyunu Gölbaşı'nda kullandı

ANKARA (AA) - Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için oyunu Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde kullandı.

Şimşek, sabah saatlerinde oyunu kullanacağı Şahin Sevin İlkokulu'na geldi.

Oyunu 1162 numaralı sandıkta kullanan Şimşek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Oyumuzu kullandık, ülkemiz için hayırlara vesile olur inşallah. İnanıyorum ki milletimiz istikrardan, birlik ve beraberlikten yana, güçlü bir şekilde tercihini kullanacaktır. Artık söz ve karar milletimizindir." dedi.