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Başbakan Yardımcısı Türkeş, Şenay öğretmen için rahmet diledi

Başbakan Yardımcısı Türkeş, Batman'ın Kozluk ilçesinde belediye başkanının aracına yönelik terör saldırısında şehit olan 22 yaşındaki müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın'a Allah'tan rahmet diledi.

Başbakan Yardımcısı Türkeş, Şenay öğretmen için rahmet diledi

ANKARA (AA) - Başbakan Yardımcısı Tuğrul Türkeş, sosyal medya Twitter hesabından, terör saldırısına ilişkin açıklamada bulundu.

"Batı, PKK'yı özgürlük savaşçısı' diye satmaya çalışırken, Batman'da gencecik bir öğretmenimiz PKK tarafından katledilmiştir." vurgusu yapan Başbakan Yardımcısı Türkeş, şunları kaydetti:

"Küçük çocukları eğitmek için kendisi çocuk sayılabilecek yaşta Batman’a giden Aybüke öğretmen şimdi memleketine uğurlanıyor. Hizmet aşkıyla gidip maaşından müzik aletleri alan şehit Aybüke Yalçın'a Allah'tan rahmet, sevenlerine ve Türk milletine sabır diliyorum. Terörü ve teröristi yücelten, sahiplenen ancak bu menfur hadise karşısında derin sessizliğe bürünenlere ise Allah akıl ve izan versin."

Muhabir: Zehra Aydın

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Başbakan Yardımcısı Tuğrul TürkeşTürkiyeTwitter
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