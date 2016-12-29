- Başbakan Yıldırım: (1)

ANKARA (AA) - Başbakan Binali Yıldırım, "Bugün, yıllardır devam eden Suriye'deki kanı durduracak önemli bir ateşkese, Rusya Federasyonu ile birlikte imza koyduk. Ümit ederiz ki bu, Suriye'de yaşanan acıların son bulması için başlangıç olur." dedi.

Başbakan Yıldırım, Çankaya Köşkü'nde Türkiye Genç İşadamları Konfederasyonu heyetini kabulünde yaptığı konuşmada, konfederasyonun ​8 federasyon 72 dernek ve 500 farklı dal ve meslekte 10 bin üyeyle Türkiye'nin değerine değer, gücüne güç kattığını belirterek, yatırım, üretim ve sağlanan istihdam dolayı tüm üyelere teşekkür etti.

İş adamlarının dünya pazarlarıyla entegrasyonu derinleştikçe, sanayi dönüşümün daha kolaylaştığını dile getiren Yıldırım, girişimciler kazanınca ülkenin de kazandığını söyledi.

2002'de Türkiye'de aslında bir çöküş yaşandığı, kriz sonrası Türkiye'nin elindeki tüm kazanımları kaybedip tekrar sıfırdan başlamak mecburiyetinde kaldığını ifade eden Yıldırım, milletin 3 Kasım 2002'de "Yeter söz milletin, karar milletin" diyerek geleceğine yön çizdiğini ifade etti.

2003'ten sonra ülkenin yeni bir döneme girdiğinin altını çizen Yıldırım, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Dizlerinin üzerine çökmüş, büyüme azmini yitirmiş bir Türkiye'yi milletimizden, iş alemimizden, sizlerden aldığımız güçle elhamdülillah bugün dünyanın 16'ıncı, Avrupa'nın 6'inci büyük ekonomisi haline dönüştürdük. Artık dünya çapında ekonomik başarılar elde eden, şirketleriyle, sektörleriyle, kültürel alanda, hatta siyasi ve diplomatik alanda da gündem belirleyen bir Türkiye'den bahsediyoruz. İşte bugün, yıllardır devam eden Suriye'deki kanı durduracak önemli bir ateşkese, Rusya Federasyonu ile birlikte imza koyduk. Ümit ederiz ki bu, Suriye'de yaşanan acıların son bulması için başlangıç olur."

Siyasi ve coğrafi risklerin, dünyanın her yerinde artmaya devam ettiğine dikkati çeken Başbakan Yıldırım, dünyadaki küresel daralmanın bazı ülkelerde mevcut refahın korunmasını bile tehlikeye attığının altını çizdi.

Tüm küresel olumsuzluklara rağmen Türkiye'nin dim dik ve sağlam duruşunu muhafaza ettiğini vurgulayan Yıldırım, Türkiye'nin 2008 krizinden küresel ortamların üzerinde bir büyüme yakalayarak, bugünlere geldiğini anlattı.

O yıllarda yaşanan krizden Türkiye'nin de nasibini aldığını ancak bir yıl sürmeden toparlanarak büyüme oranlarını yıllık ortalamanın üzerine çıkarmayı başardığını ifade eden Yıldırım, Türkiye'nin 2008'den bugüne tüm yaşanan olumsuzluklara rağmen 7 milyon vatandaşına iş bulduğunu söyledi.

- 410 bin vatandaşa iş sağlandı

Bu yıl da dünya ekonomisinde daralma olduğunu, ABD seçimleriyle beraber gelişmekte ülke kurlarında bir oynaklık yaşandığını dile getiren Binali Yıldırım, "Türkiye, bu yıl sonunu istediği büyüme oranıyla kapatamayacak. İlk yarı iyi olmasına rağmen, üçüncü çeyrekte geçirdiğimiz o darbe girişimi, o alçak girişim ve sonrasında küresel piyasalarda yaşanan sorunlar sebebiyle büyüme oranımız beklediğimizin altında gerçekleşecek. Ama bütün bu olumsuzluklara rağmen biz bu sene içerisinde, şu tarihe kadar 410 bin vatandaşımıza yeni iş sağladık." ifadelerini kullandı.

14 yıllık hizmetlerin getirdiği altyapı kazanımları ve sektörel reform uygulamaları sayesinde bugün iş adamlarının, küresel pazarın en önemli oyuncuları haline geldiğinin altını çizen Yıldırım, müteahhitlik, teknik mühendislik, müşavirlik, turizm, lojistik,sanat, dizi film gibi sektörlerde ön plana çıktığını belirtti.

2017 için güzel haberleri oluğunu dile getiren Başbakan Yıldırım, şu değerlendirmede bulundu:

"Bazıları Türkiye için 2017'de kötümser bir senaryo piyasaya sürdüler. 'Türkiye'de ekonomi sorunları daha da derinleşecek, kriz devam edecek' gibi maksatlı algı oluşturmaya yönelik ciddi bir faaliyet var. Bu faaliyetlerin tesadüfi olmadığını bilmenizi isterim. 15 Temmuz'daki alçaklar amaçlarına erişemeyince, garip gurebadan, fakir fukaradan çalıp çırptıkları paraları, lobi şirketlerine oluk oluk aktararak, 'Türkiye'nin imajını, görüntüsü nasıl bozarız, ekonomisine nasıl zarar veririz', bunun gayreti içerisindeler. Bunun için muazzam bir çalışma yapıyorlar. Ne yaparsa yapsınlar, 'hazırın ardı tez gelir' o paralar da bitecek, haydan gelen huya gider. Bunlar da paralar da suyunu çekecek ondan sonra bunlar yaptıklarının hesabını da verecek. Zannetmesinler ki yaptıkları yanlarına kar kalacak. Bu şehitlerimizin, gazilerimizin hesabını, onlardan sonuna kadar soracağız. bu millet bizden bunu bekliyor."

(Sürecek)











