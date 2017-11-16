Başbakan Yıldırım: 2019 sonuna kadar Türkiye'de tekli eğitime geçeceğiz

ANKARA (AA) - Başbakan Binali Yıldırım, "2019 yılı sonuna kadar Türkiye'de tekli eğitime geçeceğiz, sabahçı-öğlenci artık bitecek. Öğrenci sabah okuluna gidecek, akşama da dönüp evine gidecek." dedi.

Başbakan Binali Yıldırım, Keçiören ilçesi Ovacık Kampüsü ve İl Genelinde 34 Eğitim Tesisinin Temel Atma Töreni'ndeki konuşmasına, temeli atılan eserlere ilişkin bilgi vererek başladı.

Temeli atılan projelerin 65 bina, birçok okul, spor salonu ve atölyeleri kapsadığını belirten Yıldırım, "Sadece bu güzel okulların temelini atmıyoruz, ülkemizin geleceği, aydınlık yarınların da temelini atıyoruz. Gençlerimiz, çocuklarımız için eğitim yuvaları yapıyoruz." diye konuştu.

Gençler için çok daha fazlasını yapacaklarını vurgulayan Başbakan Yıldırım, Ovacık'taki temeli atılan projenin külliye gibi olduğunu, liseleri, atölye ve spor salonunu kapsadığını anlattı.

Yıldırım, temeli atılan okullarla derslik ihtiyacının karşılandığına işaret ederek, "Hedef ne? 2019 yılı sonuna kadar Türkiye'de tekli eğitime geçeceğiz, sabahçı-öğlenci artık bitecek. Öğrenci sabah okuluna gidecek akşama da dönüp evine gelecek. İşte bu temel atma bunun önemli bir adımıdır. 2019'un ilk harcını karıp, ilk temelini atmış oluyoruz." ifadelerini kullandı.

Ankara'da tekli eğitim öğretime geçmek için yaklaşık 350 okula karşılık gelen 10 bin dersliğe ihtiyaç olduğunu vurgulayan Yıldırım, "İki yıl içinde bu 350 okulun inşaatını bitirip hizmete alacağız. İnşallah Ankara'da yapacağımız bu yatırımlar, tesisler diğer illerimize de bir örnek teşkil edecek." değerlendirmesinde bulundu.

'15 sene içinde 300 bine yakın yeni derslik yaptık'

AK Parti iktidarları olarak göreve geldiklerinde geleceğe yatırım anlayışıyla hareket ettiklerini bildiren Başbakan Yıldırım, şunları söyledi:

"Öyle bir yatırım yapalım ki inşaat, bina gibi 50-100 sene ömrü olmasın, nesilden nesile devam etsin, ilanihaye geliri olsun, işte bu yatırım eğitime yatırımdır. Geleceğe yatırım, gençlere yapılan yatırımdır. Onun için bu yatırımı yaparken hiçbir fedakarlıktan kaçınmadık, kaçınmayacağız. 15 yıl geçti öğretmen sayısı iki katına çıktı, bir milyon 100 bine yaklaştık. Öğretmensiz okulumuz yok, boş geçen dersler artık tarih oldu. Bir öğretmenin 5 ayrı derse girdiği günler geride kaldı. Bu 15 sene içinde 300 bine yakın yeni derslik yaptık. Bu dersliklerle ne oldu, yaptık da ne işe yaradı? Her bir sınıftaki öğrenci sayısı 36 dan 24'e geriledi. Öğretmenlerimiz de kalabalık sınıflardan kurtuldu, daha çok ders anlatma, daha çok öğrencinin derse katılmasını sağladık. Her geçen gün okula giden öğrenci sayımız artmasına rağmen bunu başardık."

Yıldırım, yurt genelinde üniversite öğrencileri hariç 18 milyon, üniversitelerle beraber 25 milyonu aşkın öğrencinin bulunduğunu belirterek, "Yeni bir adım atıyoruz, tekli sisteme geçiyoruz. Türkiye'nin genelinde artık sabahçı-öğlenci ayrımı kalkacak." dedi.

'Kafa karıştırmaya çalışanlara hiç kulak asmayın'

Anadolu'daki bazı illerin daha bu seneden tekli eğitime geçtiğini ifade eden Başbakan Yıldırım, 15 yılda Ankara'da 15 bin yeni derslik yapıldığını, öğretmen sayısının 36 binden 70 bine çıktığını kaydetti.

Liseye geçişte uygulanacak yeni sisteme ilişkin Yıldırım, "Hiçbir öğrencimiz dışarıda kalmayacak. Daha güzeli, mümkün olduğunca öğrencilerimiz evine yakın yerlerdeki okullara gidecek. Bazı şehirlerimizde, mahallesindeki okul yetmeyebilir ama diğer mahalle, bitişikteki mahalle veya hemen ondan sonraki ilçede ama mutlaka eğitim bölgesi dediğimiz yaşadığı yere yakın bir okulda liseye başlayacak." dedi.

Başbakan Yıldırım, "Bir sürü kafa karıştırmaya çalışanlar var. Olayı döndürüp dolaştırıyorlar, bu kadar basit bir sistemi anlaşılmaz hale getiriyorlar. Bunlara hiç kulak asmayın." ifadesini kullandı.

Muhabir:Sarp Özer, Ali Kemal Akan, Mehmet Tosun