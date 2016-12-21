Başbakan Yıldırım, AA'nın

ANKARA (AA) -Başbakan Binali Yıldırım, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.



Yıldırım, "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerindeki 3 fotoğraf için oy kullandı.



Başbakan Yıldırım, haber kategorisinde Münir Zakiroğlu'nun çektiği, İstanbul Taksim Meydanı'nda toplanan vatandaşların Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimini protesto ettiği "Vatandaşın darbe girişimini protestoları" isimli fotoğrafa oy verdi.



Yaşam kategorisinde ise Agoes Rudianto'nun "Denizden plastik çöp toplayan çocuklar" adlı fotoğrafına oy veren Binali Yıldırım, spor kategorisinde de Bülent Doruk'un Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in şampiyonluk sevincini yansıtan "Şenol Güneş" adlı fotoğrafına oy kullandı.