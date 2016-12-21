Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
AB'den Gümrük Birliği açıklaması
Güncelleştirme faydalı olacak
Boeing'den maliyeti düşürme sözü aldı
Boeing'den maliyeti düşürme sözü aldı
Avrasya Tüneli'nden geçişler başladı
Avrasya'dan geçiş başladı
BES'e giriş otomatik, çıkış serbest
En güzel ve anlamlı BES...
Dünya Bankası, TANAP'a 800 milyon dolarlık krediyi onayladı
TANAP Dünya Bankası'ndan krediyi aldı

Başbakan Yıldırım, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

-Başbakan Binali Yıldırım, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Başbakan Yıldırım, AA'nın

ANKARA (AA) -Başbakan Binali Yıldırım, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Yıldırım, "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerindeki 3 fotoğraf için oy kullandı.

Başbakan Yıldırım, haber kategorisinde Münir Zakiroğlu'nun çektiği, İstanbul Taksim Meydanı'nda toplanan vatandaşların Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimini protesto ettiği "Vatandaşın darbe girişimini protestoları" isimli fotoğrafa oy verdi.

Yaşam kategorisinde ise Agoes Rudianto'nun "Denizden plastik çöp toplayan çocuklar" adlı fotoğrafına oy veren Binali Yıldırım, spor kategorisinde de Bülent Doruk'un Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in şampiyonluk sevincini yansıtan "Şenol Güneş" adlı fotoğrafına oy kullandı.

İlgili Galeriler
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
37 Milyon Dolarlık Süper Yat 37 Milyon Dolarlık Süper Yat
Anahtar Kelimeler:
Başbakan Binali YıldırımBaşbakan YıldırımBinali Yıldırım
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.