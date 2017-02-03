Başbakan Yıldırım Adana'da

ADANA (AA) - Başbakan Binali Yıldırım, "Cumhurbaşkanlığı sistemini" içeren Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun'a ilişkin, "Yapılan değişiklik aslında 2007'deki değişiklik dolayısıyla eksik kalan işlerin tamamlanmasıdır. Ondan başka bir şey değil. Eğer siz cumhurbaşkanını doğrudan seçiyorsanız, görevi de sorumluluğu da yetkiyi de ona vereceksiniz. Hesabı da ondan soracaksınız." dedi.

Yıldırım, AK Parti Adana İl Başkanlığınca, Adnan Menderes Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen "Sandık Yönetimleri Toplantısı"na katıldı.

Toplantıya katılan partililere hitap eden Başbakan Yıldırım, salondan yükselen "Türkiye seninle gurur duyuyor." tezahüratına, "Allah'ına kurban Adana." diyerek karşılık verdi.

Mersin'de, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Türkiye'nin en modern hastanesini hizmete açtıklarını hatırlatan Yıldırım, "Cumhurbaşkanımızın size selamını getirdim, üzerimde kalmasın." dedi.

Mersin ziyaretinin ardından tekrar Adana'ya döndüklerini anlatan Başbakan Yıldırım, "Adana'ya uğramadan gitmek var mı? Çünkü Adana, Türkiye'nin birinci ilidir. Adana'nın plakası birdir. Adana, birinci olmaya layık bir şehirdir. Onun için buraya uğramadan işimiz rast gitmez. Sizlerle buluşmak, sizlerden enerji almak ve durmadan yola devam etmek için buralardayız." ifadelerini kullandı.

Salondaki vatandaşlara, "Niye buradayız, niye buradasınız?" diye soran Yıldırım, üç kez "Evet" karşılığını alması üzerine, "Şimdi duydum. Orada yazıyor işte, kararımız evet." karşılığını verdi.

AK Parti'nin kurulduğu yıldan bu yana, kurucu Genel Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde 17 yıldır yoluna devam ettiğini vurgulayan Yıldırım, şöyle konuştu:

"Önümüze çok şey çıktı. Bir yandan milletin hasretini çektiği hizmetleri, eserleri birer birer yaparken diğer yandan da önümüzden arkamızdan kuyumuzu kazmaya, hızımızı kesmeye çalışan vesayet odaklarını da birer birer yok ederek bugünlere geldik. 'AK Parti, tek başına iş başına' dediniz. ve 2002'de AK Parti iş başına geldi. 363 milletvekili var. 2007'ye geldik, cumhurbaşkanı seçilecek. Hiç şüphe var mı? Gideceğiz, Mecliste 363 milletvekilimiz aslanlar gibi oyunu verecek, cumhurbaşkanını seçecek ama ne oldu? Bir icat çıkardılar. İcat ne? '367 milletvekili olmadan Meclis toplanmaz, cumhurbaşkanı seçilmez.' Türkiye Cumhuriyeti'nde kuruluşundan beri hiç olmamış bir şeyi yapmaya karar verdiler. Orada yapılacak şey belliydi. Dedik ki 'Arkadaşlar biz vekiliz. Bu kararı biz vermiyorsak, bunu asıl olan verir, vatandaşın kendisi verir. Bunu bir Adana'ya soralım, bunu bir Türkiye'ye soralım.' dedik."

2007 yılındaki cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Adana'nın yüzde 61 ile "Evet" dediğini hatırlatan Yıldırım, "2007, geldik 2015, 10 yıl geçti. Her yıl için bir puan, koy 61'in üzerine, 71. O zaman yüzde 61 dediniz, 10 yıl geçti, üzerine 10 puan daha koymamız lazım. Hedef yüzde 71 ve üzeri. Size de bu yakışır ama bir de '01' Adana olunca birinciliği de başkasına kaptırmak yok." diye konuştu.

Başbakan Binali Yıldırım, "Bu anayasa değişikliğine ne gerek var, bu anayasa değişikliğiyle ne yapacaksınız?" eleştirilerine ilişkin de şu değerlendirmelerde bulundu:

"Onlar 2007'de anlamamışlar, 2011'de de anlamadılar, 2014'te de anlamadılar, 2016'da hiç anlamadılar ama şimdi anlayacaklar. Bu yapılan değişiklik aslında 2007'deki değişiklik dolayısıyla eksik kalan işlerin tamamlanmasıdır. Ondan başka bir şey değil. Eğer siz cumhurbaşkanını doğrudan seçiyorsanız, görevi de sorumluluğu da yetkiyi de ona vereceksiniz. Hesabı da ondan soracaksınız."

(Sürecek)