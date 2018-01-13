Başbakan Yıldırım: Bu ülkenin huzurunu bozanlara asla fırsat verilmeyecek

AKSARAY (AA) - AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Yıldırım, partisinin Atatürk Spor Salonu'nda düzenlenen Aksaray 6. Olağan İl Kongresi'ne katılarak partililere hitap etti. Aksaray'ın, Anadolu hikmetinin filizlenip bir çınara dönüştüğü yer olduğunu söyleyen Yıldırım, "Somuncu Baba, Hacı Bayram-ı Veli, Akşemseddin çizgisinde Anadolu erenleri, Anadolu'nun ruhu buradadır, Aksaray'dadır. Bu çizgiyi temsil eden siyasi parti de AK Parti'dir." dedi.

Kurulduğu günden bu yana AK Parti'nin önünün kesilmeye çalışıldığını dile getiren Yıldırım, "AK Parti'nin ayak sesleri, vesayet odaklarını o kadar korkutmuştu ki daha ilk anda kapatılma davası açıldı ancak buna rağmen 3 Kasım 2002'de yapılan genel seçimlerde AK Parti tek başına, iş başına geldi." dedi.

"Ayakları yere basan bir partiyiz"

Milletin her zaman kardeşlik, birlik ve beraberliğine sahip çıktığını söyleyen Yıldırım, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Milletimizle AK Parti siyaseti arasında köprü olan, siz teşkilatımızdır. Sizlere minnettarız. Bugün 10 milyonun üzerinde üyesi olan, ülkesine ve milletine, insanlığa gönül vermiş büyük bir ailedir AK Parti. 4,5 milyon kadın üyemizle ayakları yere basan bir partiyiz. Siyaset demek ülkenin meselelerine sahip çıkmak demektir. Siyaset demek irade sahibi olmak demek, yanlışa 'yanlış', doğruya 'doğru' demektir. İşte AK Parti kadın kolları yanlışa 'yanlış', doğruya 'doğru' demek için bu çatı altında siyaset yapıyor. Aksaray Kadın Kolları Başkanı Ferhan Polat hanımefendinin şahsında bütün Türkiye kadınlarını buradan selamlıyorum. Yaklaşık 1,5 milyon genç üyesi olan bir partiyiz biz. Ak gençlik bizim davamızın öncüsüdür, lokomotifidir. Ak gençlik, millete hizmet yolunda yürüyüşümüzün teminatıdır. Gençlerimizin ana kademelere cesaret, güç ve enerji verdiğini görüyor, bundan büyük mutluluk duyuyorum. Türkiye'yi hep beraber layık olduğu düzeye çıkarmak bizim boynumuzun borcudur."

"2019 seçimleri önemli"

Aksaray'ın bütün seçimlerde AK Parti'yi açık ara birinci çıkardığını söyleyen Yıldırım, Aksaraylıların 2007 referandumunda yüzde 86 oranında destek verdiğini hatırlattı.

Cumhurbaşkanlığı seçiminde yüzde 74 oranında, Aksaray'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a güçlü destek verdiklerini aktaran Yıldırım, şunları kaydetti:

"1 Kasım'da yüzde 72'ye varan desteğinizi sürdürerek 'Durmak yok, yola devam' dediniz. Aksaray, 16 Nisan'da yüzde 75,5 oranında 'Evet' diyerek kendine yakışanı yaptı, çok güzel destek verdi. 2019 seçimleri önemli. 2019 seçimlerinin diğer seçimlerden önemli bir farkı var. 16 Nisan 2017'de yaptığımız değişikle 2019 seçimlerinde artık cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi devreye girecek. Ne demek? 2019'da önce belediye seçimleri var. Mart'ta belediye seçimlerini yapacağız. Belediye seçimlerinde Aksaray yeniden 'Durmak yok, yola devam' diyecek.

Daha sonra Kasım'da cumhurbaşkanlığı seçimi var. Aynı gün milletvekili seçimleri de var. Bu yeni bir sistem, aynı gün yapılıyor. Cumhurbaşkanlığı seçimi artık millet tarafından yapılacak. Bunun için yüzde 50'den fazla oy lazım. Çıtayı yükselttik. Aksaray çıtayı yükseltti, zaten Aksaray'ın çıtası hep yüzde 50'nin üzerinde gidiyor ama Aksaray çıtayı daha da yükseltirse Türkiye'nin çıtası da yükselir. Onun için size büyük iş düşüyor gençler. Hanımefendiler, AK Parti'nin başarısında, seçimleri kazanmasında en büyük kahramanlardan biri yüzümüzün akı ak kadınlarımızdır. 2019'a hazır mıyız? İnşallah bu seçimlerde de yeni bir destan yazacağız."

"Bu ülkenin huzurunu bozanlara asla fırsat verilmeyecektir"

AK Parti'nin, 22 Mayıs 2016'daki kongresinde millete bir söz verildiğini dile getiren Yıldırım, şöyle konuştu:

"Kongremizde dedik ki, Millet rahat olsun. Terörü Türkiye'nin gündeminden düşüreceğiz. Teröre karşı devletin yanında yer alan vatandaşlarımızla birlikte elhamdülillah terörü, Türkiye'nin gündeminden çıkarıyoruz. Unutmayalım, dış güçler, emperyalistler ülkemiz üzerindeki emellerinden hiç vazgeçmediler, vazgeçmeyecekler. Daha bugün iplerini ellerinde tuttuğu Suriye'nin kuzeyindeki, Afrin'deki, Kobani'deki, Ayn el-Arap'taki terör grupları, ülkemizi taciz ediyor, saldırıda bulunuyor. Şunu herkes iyi bilmelidir. Türkiye'ye karşı yapılacak her türlü saldırı, ister içeriden olsun ister dışarıdan olsun, misliyle karşılık bulacaktır. Bu ülkenin huzurunu bozanlara asla fırsat verilmeyecektir."

"Suriye'de terör yapılanmasına izin vermeyeceğiz"

Terörün bir sonuç olduğunu belirten Yıldırım, terörün arka planında karanlık emellerin bulunduğunu söyledi.

Yıldırım, Türkiye'ye düşmanlık edenlerin heveslerinin mutlaka ve mutlaka kursaklarında kalacağını ifade ederek, "Bunun için birbirimizi daha çok seveceğiz, birbirimize daha çok kenetleneceğiz. Bir olacağız, beraber olacağız, iri olacağız, kardeş olacağız, birlikte Türkiye olacağız. Suriye'de terör yapılanmasına izin vermeyeceğiz. Türkiye'nin ve vatandaşlarımızın güvenliğine yönelik tehdit nereden gelirse gelsin anında karşılık vereceğiz." açıklamasında bulundu.

Türkiye'nin terörle mücadelesinin küresel barış için olduğunun altını çizen Yıldırım, şöyle konuştu:

"Türkiye'nin emniyeti, Türkiye'nin barışı aynı zamanda Suriye'nin, Irak'ın, bütün komşularımızın barış ve kardeşliği demektir. Bizim dış siyasetimizin istikameti dostluktur. Ankara ne kadar güvenliyse New York da Paris de Londra da aynı şekilde güvenlidir. Çünkü küresel terör, sınır tanımıyor. Teröre karşı mücadele etmek bütün devletlerin ortak sorumluluğudur. Bugün hala terör örgütleri üzerinden ülkelere operasyon çekme gayreti vardır. Suriye'deki PYD, YPG, PKK yapılanmasını destekleyen emperyalistler, bu bölgede gözyaşının, acıların son bulmasını istemiyorlar. Terör örgütlerini ülkelerinde barındıranlar bu yanlıştan bir an önce dönmeli ve gereğini yapmalıdır."

"ABD yargıçları adeta FETÖ elemanlarının neredeyse güdümüne girmiş"

Yıldırım, Amerika'daki Hakan Atilla davasına ilişkin, "Bugünlerde Amerika'da bir dava görülüyor. Komik bir dava. Komik olduğu kadar hukuki dayanaktan da yoksun bir davayı hep ibretle izledik. ABD yargıçları adeta Feto elemanlarının neredeyse güdümüne girmiş. Onların istediği gibi hareket ediyorlar. Sizin oyunlarınız bize sökmez. Kendi hukuk sisteminize verdiğiniz zararla kalırsınız." diye konuştu.

Türkiye'nin hukuk devleti olduğunu ve terörün her türüyle mücadele edebilecek kabiliyeti bulunduğunu vurgulayan Yıldırım, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye, en vahşi terör saldırılarında dahi hukukun içinde kalarak mücadeleyi veren ender ülkelerden biridir. Bize tuzak kurmaya çalışanların bu tuzakları, er geç başlarına geçecektir. Bütün bu maksatlı girişimler, Türkiye'nin 2023, 2053, 2071 hedef ve vizyonuna yürümesine engel olamayacak. Hain darbe girişimine rağmen Türkiye, geçtiğimiz yılda ihracatta bir rekora imza attı. 157 milyar doların üzerinde bir ihracat gerçekleştirdik. Türkiye, büyümede üçüncü çeyrekte dünyanın bir numarası oldu. Türkiye'ye de birinci olmak yakışır."

2017'nin, yüzde 7'nin üzerinde bir büyümeyle tamamlandığını aktaran Yıldırım, bu büyüme oranıyla Türkiye'nin bir kez daha en gelişmiş 20 ülke arasında, "en hızlı büyüyen ekonomi" olmayı başardığını belirtti.

"Komşunun evi yanarken gidip, yanaşıp üşüyen elini ısıtmaya benziyor"

Türkiye'nin mutabakatla, milli ittifakla büyümeye devam edeceğini ifade eden Yıldırım, şöyle devam etti:

"Başkalarının yıkıcı eleştirileri ve eylemleri bizi yolumuzdan çevirmeyecek. Bugün CHP'nin Genel Başkanı, bir kongrede konuşuyor. Diyor ki 'Bir vatandaş Meclis önünde kendini yakmaya kalktı.' İlave ediyor, 'Kardeşim Meclisin önünde niye kendini yakmaya kalkıyorsun, git kendini yakacaksan sarayın önünde yak.' Adama bak. Yani insanlık ölmedi kardeşim. Bunun yaptığı ne biliyor musunuz? Komşunun evi yanarken gidip, yanaşıp üşüyen elini ısıtmaya benziyor. Kılıçdaroğlu'nun yaptığı bu. O vatandaşın yanması önemli değil, onun AK Parti, Recep Tayyip Erdoğan hazımsızlığı, düşmanlığı o vatandaşın yanmasından daha fazla."

Türkiye'nin güçlü iktidara, istikrara ve güvene ihtiyacı olduğunu dile getiren Yıldırım, "15 yıldır yapmaya çalıştığımız budur. AK Parti felsefesine, kültürüne, değerlerine yakışır bir dayanışma ruhu içerisinde hep beraber bir seçimi gerçekleştireceğiz." diye konuştu.

Türkiye'nin yarınları, devletin bekası için tarihi bir görevi yerine getirdiklerini aktaran Yıldırım, şöyle konuştu:

"Bir kez daha milletin karşısına çıkacağız. Bunun için gençler kapı kapı dolaşmaya hazır mıyız? Gençlik kollarımız ve kadın kollarımız canla başla çalışacak, hiçbir şüphem yok. Ulaştığımız bütün başarılar sizin emeğiniz, sizin gayretinizle oldu. Hep beraber millete hizmet yolunda yapacağımız çok iş var. Bütün yol arkadaşlarımızın millete hizmet yolunda seferber olacağına yürekten inanıyorum. AK Parti liderinden mahalle temsilcisine kadar önce Türkiye diyenlerin partisidir. 2019 seçimlerine mührümüzü vuracak mıyız? Aydınlık geleceğin kapılarını sonuna kadar açacak mıyız?"

Kongreye, Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Ravza Kavakcı, Hamza Dağ ve Harun Karacan, AK Parti Grup Başkanvekili İlknur İnceöz ile eski Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanları Taner Yıldız ve Ali Rıza Alaboyun ile bölge milletvekilleri katıldı.

MHP İl Başkanı da kongrede

AK Parti'nin kongresinde MHP Aksaray İl Başkanı Ramazan Kaşlı da bulundu. Yıldırım, MHP İl Başkanı ile ayaküstü sohbet etti.

Başbakan Yıldırım'ı salon dışında karşılayanlar arasında CHP Aksaray İl Başkanı Ramazan Koçak da yer aldı.

Bu arada Yıldırım'ın Valilik ziyareti program yoğunluğu nedeniyle gerçekleşmedi.

Muhabir: Sinan Uslu,Ali Kemal Akan,Muhammed Boztepe