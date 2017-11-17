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Başbakan Yıldırım, Cizre'de

- Başbakan Binali Yıldırım, Şırnak'ın Cizre ilçesinde vatandaşlara hitabının ardından, esnafı ziyaret etti

Başbakan Yıldırım, Cizre'de

ŞIRNAK (AA) - Başbakan Binali Yıldırım, Şırnak'ın Cizre ilçesinde esnaf ziyaretinde bulundu.

Yıldırım, Şırnak'taki temasları kapsamında beraberinde Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin ve Şırnak Valisi Mehmet Aktaş ile Cizre'ye geçti. Başbakan Yıldırım'ı ilçe merkezinde Kaymakam Faik Arıcan ve vatandaşlar çiçekle karşıladı.

Halk oyunları ekibinin gösterisi sırasında bazı vatandaşlar da def çaldı.

Başbakan Yıldırım'ın kent merkezinde halka hitabı sırasında sık sık, "Cizre seninle gurur duyuyor", "Şehitler ölmez vatan bölünmez" sloganları atıldı.

Yıldırım, daha sonra ilçe merkezinde esnafı ziyaret etti, vatandaşlarla fotoğraf çektirdi.

Şırnak'ta temaslarını tamamlayan Başbakan Yıldırım, Hakkari'ye gitti.


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Anahtar Kelimeler:
BaşbakanEsnaf Ziyaretişırnak
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