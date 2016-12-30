Başbakan Yıldırım, cuma namazını Barbaros Camisi'nde kıldı

ANKARA (AA) - Başbakan Binali Yıldırım, cuma namazını Sincan'daki Barbaros Camisi'nde kıldı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Müezzinoğlu ile beraber camiye gelen Başbakan Yıldırım'ı, burada Ankara Valisi Ercan Topaca, Emniyet Müdürü Mahmut Karaaslan, AK Parti Ankara İl Başkanı Mustafa Nedim Yamalı, Sincan Belediye Başkanı Mustafa Tuna karşıladı.

Başbakan Yıldırım, namaz öncesi cami avlusunda kendisini bekleyen vatandaşları selamladı, çocuklarla kar topu oynadı.

Öte yandan, kendisini evinin balkonundan seslenerek, çaya davet eden vatandaşlara Başbakan Yıldırım, "Önce namazı kılalım, sonra geliriz." diye karşılık verdi.