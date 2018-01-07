Başbakan Yıldırım: Demir Kilise'nin açılışı hoşgörünün en güzel numunesidir

İSTANBUL(AA) - Başbakan Binali Yıldırım, restorasyonu tamamlanan ve "Demir Kilise" olarak bilinen Sveti Stefan Kilisesi'nin açılış töreninde, kilisenin açılışını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın huzurunda gerçekleştirdiklerini anlatarak, mimari bakımdan birçok özelliğe sahip kilisenin restore edilerek Hristiyan vatandaşların hizmetine sunulmasının, Türkiye'de dinlere karşı ecdatlarından gelen ve bugün de devam eden hoşgörünün en güzel numunesi olduğunu söyledi.

Bu eserin İstanbul'un yüzyıllardır bütün inançları bir arada tutan karakterini temsil ettiğini anlatan Yıldırım, Türkiye'de değişik inançlara sahip vatandaşların ibadetlerini en iyi şekilde yapabilmesi, toplumsal uyum, barış ve huzur içinde bir arada yaşamanın hükümetin önem verdiği konuların başında geldiğini vurguladı.

"Bin 29 eser, varlık, cemaat vakıflarına aktarılmış"

Yıldırım, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başbakanlığı döneminde çıkarılan kanunla cemaat vakıflarının mallarının iade edilmesine karar verildiğini hatırlatarak, şöyle devam etti:

"Bu şekilde 167 cemaat vakfına ait tam bin 29 eser, varlık, cemaat vakıflarına aktarılmış ve geçmişten beri gelen bu önemli sorun da ortadan kaldırılmıştır. Bu bağlamda Şişli Kaptanpaşa Mahallesi'nde yaklaşık 60 dönümlük önemli bir taşınmaz Bulgar Vakfı'na teslim edilmiştir. Bugünlerde etrafımıza baktığımızda özellikle Avrupa başta olmak üzere dini inançlar konusunda gerekli müsamahayı, toleransı göremiyoruz ve gittikçe bu değerler, insanlığı birleştiren değerler olmak yerine aradaki düşmanlığı, husumeti artıran değerlere dönüşüyor. Dini ve kültürel kutuplaşma riski gittikçe artıyor. Orta Doğu'da yüzyıllar boyunca bir arada yaşayan değişik dinlere mensup insanlar mezhepleri veya inançları nedeniyle hedef olurken, aynı eğilimler İslam düşmanlığı ve gittikçe tırmanan ırkçılık olarak Batı dünyasında da artan şekilde bugün ne yazık ki kendini gösteriyor."

Irkçılık, yabancı düşmanlığı ve göçmen karşıtlığı, tarihsel ön yargılar ve iç siyasi mülahazalarla istismarların arttığına dikkati çekerek, Avrupa'dan Myanmar'a, Afrika'dan Amerika'ya kadar siyasi tabloların aşırılığa doğru yeniden evrildiğini anlattı.

Başbakan Yıldırım, bir arada yaşama iradesinin, yerini ne yazık ki tasvip etmedikleri olumsuz durumlara bıraktığını ifade ederek, "İşte böyle bir dönemde Bulgaristan Başbakanı değerli dostum Sayın Boyko Borisov'un da katılımıyla buradan dünyaya vereceğimiz mesajın son derece anlamlı olacağını ifade etmek istiyorum. Burada yaşatmakta olduğumuz sadece bu önemli tarihi ve dini mekanı ihya etmek değil, aynı zamanda bu törenin felsefi boyutu ve hoşgörü mesajıdır. Bu mesajın duyulması ve iyi algılanmasını ümit ediyorum." diye konuştu.

Bu vesileyle bu eserin ihya edilerek bugün tekrar ibadete açılmasında bizzat Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gösterdiği dirayet ve himaye ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin katkılarıyla çalışmaların tamamlanarak bu hale geldiğini anlatan Yıldırım, emeği geçen yüklenici firma Taşyapı başta olmak üzere herkese teşekkür ettiğini söyledi.

"5 bine yakın tarihi eserimiz tekrar ihya edildi"

Yıldırım, bu restorasyonun sürdürmekte oldukları bütün diğer tarihi restorasyonlar gibi İstanbul ve Anadolu'nun çok boyutlu, çok inançlı ve çok renkli tarihi kimliğine yakışan adımlar olduğunu vurgulayarak, "Şunu da memnuniyetle ifade etmek isterim ki 15 yıllık hükümetlerimiz döneminde tarihi değerlerimize geçmişten gelen kültür mirasımıza verdiğiniz önem sayesinde 5 bine yakın tarihi eserimiz, vakıf eseri tekrar ihya edilmiş ve gelecek kuşaklara taşınması sağlanmıştır." dedi.

İstanbul'un bir dünya şehri olduğunu anlatan Yıldırım, şunları kaydetti:

"Esasen ecdadımızın bu konuya hep böyle engin hoşgörüyle yaklaştığı malumunuzdur. Bu kültürde, bu binalar gibi bize tarihi mirastır. Türk ve Bulgar halkları arasında komşuluk ilişkileri ile pekişen köklü ve tarihi bağlar mevcut. Asırlardan beri günümüze süzülen bu insani ve kültürel yakınlığımız ilişkilerimize yeni bir boyut katmaktadır. Ülkelerimiz arasındaki ilişkilerin gelişmesinde Türk asıllı Bulgar vatandaşlarımızın oynadığı rol aynı zamanda Bulgar asıllı Türk vatandaşların oynadığı rol de çok önemlidir. Onların ortaya koydukları dostluk köprüsü ile ilişkilerimiz olumlu yönde gelişmeye devam etmektedir."

"AB üyelik hedefi Bulgaristan'ın dönem başkanlığında ivme kazanacak"

Yıldırım, bugün de dost ve müttefik ülkeler olarak başta Karadeniz, Balkanlar olmak üzere önemli bölgesel iş birliği ve dayanışma çalışmalarını birlikte yürüttüklerini dile getirerek, Türkiye'nin kararlılıkla takip ettiği Avrupa Birliği üyeliği hedefinin de Bulgaristan'ın AB dönem başkanılığını üstlendiği bu sürede ilave iş birliği imkanlarının ortaya çıkacağına ve bir ivme kazanacağına inandığını söyledi.

Bu vesileyle AB dönem başkanlığını alması dolayısıyla Bulgaristan'ı, Bulgaristan Başbakanını tebrik ettiğini belirten Yıldırım, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bugün bu güzel vesileyle bir araya geldik ve bu ihya edilen eserin açılışını yapıyoruz. Mevkidaşım Sayın Borisov'u ve heyetini tekrar ülkemizde görmekten dolayı duyduğum memnuniyeti ifade ediyoruz ve açılışını yapacağınız ibadethanenin ülkemiz ve Hristiyan vatandaşlarımız için hayırlı uğurlu olmasını diliyorum."

Muhabir: Murat Paksoy