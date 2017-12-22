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Başbakan Yıldırım, down sendromlu Filistinli genci kabul etti

ANKARA (AA) - Başbakan Binali Yıldırım, İsrail askerleri tarafından gözaltına alınıp serbest bırakılan ve psikolojik destek için Türkiye'ye getirilen down sendromlu Filistinli Muhammed et-Tavil ve ailesini kabul etti.AK Parti Genel Merkezi'nde,...

Başbakan Yıldırım, down sendromlu Filistinli genci kabul etti

ANKARA (AA) - Başbakan Binali Yıldırım, İsrail askerleri tarafından gözaltına alınıp serbest bırakılan ve psikolojik destek için Türkiye'ye getirilen down sendromlu Filistinli Muhammed et-Tavil ve ailesini kabul etti.

AK Parti Genel Merkezi'nde, down sendromlu Filistinli Muhammed et-Tavil, annesi Vecihe, babası Halil İbrahim ile ağabeyi Ammar et-Tavil'i konuk eden Yıldırım, Filistinli aileyle bir süre sohbet etti.

Başbakan Yıldırım, Muhammed et-Tavil'in Türkiye'de dil eğitimi alacağını ve kendisine psikolojik destek verileceğini söyledi.

Kabul sırasında Yıldırım ile Rabia işareti yapan Muhammed et-Tavil, daha sonra Başbakan Yıldırım'a üzerinde Mescid'i Aksa'nın kabartmalı resminin yer aldığı plaket hediye etti.

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Başbakan Binali YıldırımFilistinli Muhammed Et-TavilKabul
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