ANKARA (AA) - Başbakan Binali Yıldırım, emeklilere promosyon ücreti çalışmasına ilişkin, bugün öğleden sonra açıklamalarda bulunacak.
Başbakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, Başbakan Yıldırım, emeklilere banka promosyonu ödenmesiyle ilgili çalışmanın detaylarını kamuoyu ile paylaşacak.
Muhabir: Sinan Uslu
Başbakan Yıldırım emeklilere promosyon ücretini açıklayacak
Başbakan Binali Yıldırım, emeklilere promosyon ücreti çalışmasına ilişkin, bugün öğleden sonra açıklamalarda bulunacak.
30 Aralık 2016 Cuma 12:30
ANKARA (AA) - Başbakan Binali Yıldırım, emeklilere promosyon ücreti çalışmasına ilişkin, bugün öğleden sonra açıklamalarda bulunacak.