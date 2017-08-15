Başbakan Yıldırım: Eren Bülbül'e kurşun sıkan katiller bunun hesabını verecek

ANKARA (AA) - Başbakan ve AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım, AK Parti'nin 16'ncı kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Sincan'daki Harikalar Diyarı'nda düzenlenen törende yaptığı konuşmada, AK Parti'nin ak kadroların doğum gününü kutladı.

14 Ağustos 2001'de çok uzun ama bir o kadar da kutlu bir yola çıktıklarını belirten Yıldırım, o günden bu yana hizmet aşkı ile dolu dolu 16 yılın geride kaldığını ifade etti.

"Mevkilere, makamlara değil, Türkiye'ye sevdalıyız"

"Yürüyeceksin, millet yürüyecek arkandan." dediklerini hatırlatan Yıldırım, "16 yıldır liderimiz Recep Tayyip Erdoğan yürüyor, bizler de milletimizle birlikte el ele yürüyoruz arkasından. 'Büyük oyunu bozmaya, haydi tarih yazmaya' demiştik. Tam 16 yıldır bu kadrolar, ak sevdalılar milletimizle tarih yazmaya devam ediyor. Hep beraber daha nice tarihler yazacağız. Nice zorlukları aşacağız, nice başarılara imza atacağız. Çünkü biz davamıza da kurucu ilkelerimize de liderimize de gönülden bağlıyız. Çünkü, biz düşmanlıktan yana değil, dostluktan yanayız. Çünkü biz koltuklara, mevkilere, makamlara değil, Türkiye'ye, milletimize sevdalıyız." diye konuştu.

"Bu çınarın kökü devlet"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde, 16 yıl önce dikilen fidanın bugün 16 yaşında genç bir çınar olduğunu vurgulayan Yıldırım, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu çınarın kökü devlet, gövdesi cumhuriyet, dalları millet, yaprakları ay yıldızlı bayrağımız oldu. Bu çınarın kokusu buram buram memleket, gölgesi mazlumların sığınağı oldu. Bu çınar başka ağaçlara benzemez. Mevsimler gelip geçse de bu çınarın yaprakları asla yere düşmez. Karlar yağsa da rüzgar fırtına çıksa da bu çınar sapa sağlam ayakta kalacak. AK Parti çınarının 16. kuruluş yıl dönümünün ülkemiz ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını mevlamdan niyaz ediyorum. Tarihe yön veren liderimizi ve AK Parti teşkilatımızı, hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Bu davaya inanan herkese başarıyla, hizmetle, atılımlarla dolu nice yıllar diliyorum. Cenab-ı Mevlam bizleri bu millete hizmet yolundan asla geri koymasın."

"İyi ki varsın Eren"

Vatan için canının veren aziz şehitlerin yolundan ayrılmama temennisinde bulunan Yıldırım, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Henüz 15 yaşında çiçeği burnunda evladımız Eren Bülbül'e kurşun sıkan şerefsizler bilsin ki biz 80 milyonuz. Yine o şerefsiz teröristleri üzerimize salan alçaklar bilsin ki dünya durdukça aşağılık hainler emellerine asla nail olamayacak. Sevgili Eren Bülbül, aziz 15'lik şehidimiz; Arkanda 80 milyon vatan evladı var. Seni cennete uğurlarken Türkiye düşmanlarına karşı 7'den 70'e bir olduk, bütün olduk. Rabbim seni ve bütün şehitlerimizi en yüksek mertebelere ulaştırsın. Sana kurşun sıkan PKK katilleri, elbette bunun hesabını verecek. Emin ol ki Türkiye'yi ve dünyayı onların başına dar edeceğiz. İyi ki varsın Eren, iyi ki varsın Eren, iyi ki varsın Eren."

Başbakan Yıldırım, bugünlere kolay gelmediklerini, milletin de buna şahitlik ettiğini, millete hizmet yolunda birçok badire atlattıklarını bildirdi.

Milletin sesi duyulduğunda birilerinin hemen karanlık oyunlar tezgahlamaya başladığına işaret eden Yıldırım, 16 yıl boyunca millet iradesine defalarca darbe vurulmak istendiğini, 12 Mart, 12 Eylül, 28 Şubat ve 27 Nisan'da milli iradeye saldırıların olduğunu, Dersim, Maraş ve Sivas'ta milletin beraberliğine kastedildiğini aktardı.

"İktidarın rehavetine kapılmayacağız"

Türkiye'ye ve millete aşkla, muhabbetle, sadakatle bağlı olduklarını vurgulayan Yıldırım, özünü millettin kalbinden alan kurucu değerlere daima sadakatle bağlı kalacaklarını söyledi.

Yıldırım, konuşmasına şöyle devam etti:

"Gelecek vizyonumuzu, büyük hedeflerimizi asla ıskalamayacağız. Demokrasiden, adaletten, özgürlüklerden taviz vermeden ülkemize, milletimize, aşkla, şevkle hizmete devam edeceğiz. Felaket tellallığını siyaset zanneden köhne zihniyetlere rağmen dimdik ayakta duracağız. Geleceğe mutlaka umutla bakacağız. Geleceğe umutla bakarken geçmişi, kurucu ilkelerimizi de aklımızdan çıkarmayacağız. Nereden geldiğimizi, ne sınavlardan geçtiğimizi asla unutmayacağız. İktidarın rehavetine de kapılmayacağız. Bütün enerjimizi, Türkiye ve milletimiz için harcayacağız."