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Başbakan Yıldırım, Güney Kore'ye gitti

ANKARA (AA) - Başbakan Binali Yıldırım, özel uçak "TUR" ile saat 22.15'te resmi ziyarette bulunmak üzere Güney Kore'ye gitti.Başbakan Yıldırım'ı, Esenboğa Havalimanı'ndan, Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu,...

Başbakan Yıldırım, Güney Kore'ye gitti

ANKARA (AA) - Başbakan Binali Yıldırım, özel uçak "TUR" ile saat 22.15'te resmi ziyarette bulunmak üzere Güney Kore'ye gitti.

Başbakan Yıldırım'ı, Esenboğa Havalimanı'ndan, Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Ankara Valisi Ercan Topaca, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna uğurladı.

Başbakan Yıldırım ile Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, AK Parti Grup Başkan Vekili Bülent Turan, Güney Kore Dostluk Grubu Başkanı Zeki Aygün, Kore Dostluk Grubu Başkan Vekili Mehmet Akyürek de Güney Kore'ye gitti.

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Anahtar Kelimeler:
Başbakan Binali YıldırımGüney Kore
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