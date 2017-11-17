Başbakan Yıldırım Hakkari'de

HAKKARİ (AA) - Başbakan Binali Yıldırım, "Merak etmeyin, biz alçakların önünde eğilmeyiz, sadece rükuda eğiliriz. Terör azaldıkça kaynaklarımız, yatırımlar, yeni fabrikalar artacak. Çocuklarımız okula seve seve gidecek. Böyle olunca ne olacak? Kalkınacağız. Avrupa çıldırsın, ne yaparsa yapsın, bu yürüyüşü durduramaz." dedi.

Başbakan Yıldırım, Şırnak'taki temaslarının ardından geldiği Hakkari'de Cumhuriyet Caddesi'nde halka hitap etti.

Ellerinde Türk bayrakları bulunan vatandaşların yoğun ilgisi karşısında konuşmasına "Harikasın Hakkari" diyerek başlayan Yıldırım, "Ankara'dan sizlere kucak dolusu selamlar ve sevgiler getirdim. Size milletin adamı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamını getirdim. Buradan Çukurca'yı, Şemdinli'yi, Yüksekova'yı selamlıyorum. Hakkari kilimini dokuyan o elleri hürmetle selamlıyorum. Ahmedi Hani'nin memleketi olan Hakkarili kardeşlerimi yürekten selamlıyorum." dedi.

Allah'tan bu birlik ve beraberliği daim etmesini dileyen Yıldırım, şöyle devam etti:

"Hakkari bu akşam muhteşem coşkuyla bir mesaj veriyor. Diyor ki 'Ey alçak terör örgütü ne yaparsan yap bizi bölemezsin. Biz biriz, beraberiz, biz bir ailesiyiz ve birlikte Türkiye'yiz.' İşte kalkınan büyüyen Türkiye'nin fotoğrafı Hakkari'den yükseliyor. Göreve geldiğimde bir şey söyledim. Dedim ki 'Milletimizin içi rahat olsun. Bu terör belasını milletin gündeminden çıkaracağız. Terörün hayatımızı esir almasına izin vermeyeceğiz.' O gün bugün bu mücadele devam ediyor. Elhamdülillah gün geçtikçe terörün belini kırıyoruz, umudunu yok ediyoruz."

Vatandaşların "Hakkari seninle gurur duyuyor" sloganları üzerine Yıldırım, "Biz sizlerle gurur duyuyoruz. Hakkari ile gurur duyuyoruz. 80 milyon milletimizle gurur duyuyoruz." dedi.

- "Biz bu topraklarda bin yıldan beri beraber, kardeşçe yaşadık"



Hakkari'nin gönüllerinde ayrı bir yeri bulunduğunu anlatan Başbakan Yıldırım, "AK Parti kurulduktan sonra ilk mitingini Cumhurbaşkanımız, liderimiz, partimizin genel başkanı olarak Hakkari'de gerçekleştirdik. Bu kutlu yolculuğa çıkarken 'Bismillah' dedik, 28 Eylül 2002'de Hakkari'de yola çıktık. 15 yıldır bu yolculuk devam ediyor. İnşallah bundan sonra da durmak yok." diye konuştu.

Başbakan Binali Yıldırım, ülkenin her ferdine sadakatle bağlı olduklarına işaret ederek şunları söyledi:

"Benim gözümde bütün Türkiye, Hakkari'dir. İlmek ilmek dokunan Hakkari kilimi, Selçuklu'dan Alparslan'dan beri bu ülkenin ruhunu temsil ediyor. Bizim simgemiz de birdir, sembolümüz de birdir, Rabb'imiz de birdir, Kabe'miz de birdir, kıblemiz de birdir. Türk ile Kürt birdir, kardeştir, birlikte Türkiye'dir. Irkçılık yapan bizden değildir. Bizim dinimizin emri budur. Irkçılık yok, etnik milliyetçilik yok, dini milliyetçilik yok, bölgesel ayrımcılık yok. Hakkari'yle Kırklareli'yle Sinop'la Hatay'la 780 bin kilometrekare vatan toprağıyla hep biriz, beraberiz, kardeşiz, birlikte Türkiye'yiz. Biz bu topraklarda bin yıldan beri beraber, kardeşçe yaşadık. Bundan sonra da aynı şekilde kardeşliğimizi devam ettireceğiz. Kardeşliğimizi bozmaya çalışan nifak tohumlarına terör örgütlerine asla ve asla geçit vermeyeceğiz."

- "Terör artık ülkemizde asla ve asla hayat bulamayacak"

Hakkari'nin bu meydandan yüksek sesle "Ey terör örgütü bizim kardeşliğimizi asla bozamazsın, bizim yavrularımızın geleceğini karartamazsın. Türkiye'nin büyüme, kalkınma yolundaki emin adımlarla yürüyüşünü durduramazsın" dediğini vurgulayan Yıldırım, şöyle konuştu:

"40 yıldır bu terör belasıyla uğraşıyoruz. Binlerce insanımızı bu yolda kaybettik. Binlerce askerimizi, polisimizi ve jandarmamızı, korucumuzu maalesef terörde kaybettik, şehit verdik. Artık bu günler geride kaldı. Terör artık ülkemizde asla ve asla hayat bulamayacak. Neredelerse inlerinde, dağda, şehirde, bayırda hepsini teker teker alıp sizleri, milleti rahatsız etmekten kurtaracağız. Bundan emin olabilirsiniz. Şu anda biz burada bu toplantıyı yaparken, Hakkari'nin en yüksek dağlarında ve en derin vadilerinde Mehmetçiğimiz, jandarmamız eli tetikte, bizim güvenliğimiz için hepimizin geleceği için gece gündüz demeden gayret ediyor, çalışıyor, vatana ve millete sahip çıkıyor."

Başbakan Yıldırım, alandakilerin "Dik dur eğilme bu millet seninle" sloganlarına karşılık şu değerlendirmeyi yaptı:

"Merak etmeyin, biz alçakların önünde eğilmeyiz, sadece rükuda eğiliriz. Terör azaldıkça kaynaklarımız, yatırımlar, yeni fabrikalar artacak. Çocuklarımız okula seve seve gidecek. Böyle olunca ne olacak? Kalkınacağız. Avrupa çıldırsın, ne yaparsa yapsın, bu yürüyüşü durduramaz. Artık bizim zaman kaybetmeye tahammülümüz yok. 40 yılda kaybettiğimiz bu zamanı telafi etmemiz için koşar adımlarla ilerleyeceğiz."

Son 10 yılda Güneydoğu'da 300 milyarlık yatırım yaptıklarına dikkati çeken Yıldırım, şunları kaydetti:

"Ama gel gör ki terör örgütleri Hakkari'ye geldiler, çukur kazmak istediler, binalarımızı ve tesislerimizi başınıza yıkmak istediler, izin vermediniz. Çünkü Hakkarililer bayrağını seviyor, devletini seviyor, milletini seviyor. Ülkesini seviyor. Allah sizden razı olsun."

(Sürecek)