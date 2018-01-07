Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Stat OGD Tozlu yer fıstığı Olcay Çakır
Sabiha'da ekip güçleniyor
Sabiha'da ekip güçleniyor
En itibarlı market
En itibarlı market
Açılışı Rahmi Koç yaptı
Açılışı Rahmi Koç yaptı
Burada herşey yünden
Burada herşey yünden
Kodlamayı öğretiyorlar
Kodlamayı öğretiyorlar

Başbakan Yıldırım ile Bulgaristan Başbakanı Borisov görüşmesi

- Başbakan Yıldırım ile Bulgaristan Başbakanı Borisov görüşmesinde, Bulgaristan ile ortaklık ilişkisi ve iş birliğini, iyi komşuluk ve karşılıklı yarar temelinde geliştirmeye önem verildiğinin bir kez daha teyit edildiği bildirildi

Başbakan Yıldırım ile Bulgaristan Başbakanı Borisov görüşmesi

İSTANBUL (AA) - Başbakan Binali Yıldırım ile Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov görüşmesinde, Bulgaristan ile ortaklık ilişkisi ve iş birliğini, iyi komşuluk ve karşılıklı yarar temelinde geliştirmeye önem verildiğinin bir kez daha teyit edildiği bildirildi.

Başbakanlık kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Başbakan Yıldırım, restorasyonu tamamlanan Demir Kilise'nin açılışı vesilesiyle Türkiye'yi ziyaret eden Bulgaristan Başbakanı Borisov ile bir araya geldi.

Görüşmede, Türkiye'nin, komşu ve müttefik ülke Bulgaristan ile ortaklık ilişkisi ve iş birliğini, iyi komşuluk ve karşılıklı yarar temelinde geliştirmeye önem verdiğinin bir kez daha teyit edildiği, Bulgaristan'da yaşayan soydaşların, iki ülke arasında sağlam bir dostluk köprüsü olduğu vurgulandı.

Ayrıca, Bulgaristan'ın devralmış olduğu Avrupa Birliği Dönem Başkanlığı bağlamında, ikili ilişkilerin daha da geliştirilmesi ve Avrupa Birliği sürecinin tekrar canlandırılması konusunda iki tarafın fikir birliği içinde olduğu teyit edildi.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Başbakan Binali YıldırımBulgaristan Başbakanı Boyko BorisovGörüşme
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5