Başbakan Yıldırım ile Bulgaristan Başbakanı Borisov görüşmesi

İSTANBUL (AA) - Başbakan Binali Yıldırım ile Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov görüşmesinde, Bulgaristan ile ortaklık ilişkisi ve iş birliğini, iyi komşuluk ve karşılıklı yarar temelinde geliştirmeye önem verildiğinin bir kez daha teyit edildiği bildirildi.

Başbakanlık kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Başbakan Yıldırım, restorasyonu tamamlanan Demir Kilise'nin açılışı vesilesiyle Türkiye'yi ziyaret eden Bulgaristan Başbakanı Borisov ile bir araya geldi.

Görüşmede, Türkiye'nin, komşu ve müttefik ülke Bulgaristan ile ortaklık ilişkisi ve iş birliğini, iyi komşuluk ve karşılıklı yarar temelinde geliştirmeye önem verdiğinin bir kez daha teyit edildiği, Bulgaristan'da yaşayan soydaşların, iki ülke arasında sağlam bir dostluk köprüsü olduğu vurgulandı.

Ayrıca, Bulgaristan'ın devralmış olduğu Avrupa Birliği Dönem Başkanlığı bağlamında, ikili ilişkilerin daha da geliştirilmesi ve Avrupa Birliği sürecinin tekrar canlandırılması konusunda iki tarafın fikir birliği içinde olduğu teyit edildi.