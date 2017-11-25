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Başbakan Yıldırım, Irak Başbakanı İbadi ile telefonda görüştü

- Görüşmede, başta DEAŞ ve PKK ile olmak üzere terörle mücadelede Irak ile yakın iş birliğine verilen önem vurgulanırken, üst düzey diyalog ve temasların yoğun şekilde sürdürülmesi hususunda mutabık kalındı

Başbakan Yıldırım, Irak Başbakanı İbadi ile telefonda görüştü

İSTANBUL (AA) - Başbakan Binali Yıldırım, Irak Başbakanı Haydar el-İbadi ile telefonda görüştü.

Başbakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, görüşmede Yıldırım, 12 Kasım'da meydana gelen deprem felaketinde Kerkük ve Tuzhurmatu'daki terör saldırılarında hayatını kaybedenler için taziyelerini yeniden iletti.

Görüşmede, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ndeki (IKBY) sözde referandum hakkında Irak Federal Yüksek Mahkemesi'nin aldığı karardan duyulan memnuniyet ifade edildi.

Başta DEAŞ ve PKK ile olmak üzere terörle mücadelede Irak ile yakın iş birliğine verilen önemin vurgulandığı görüşmede, üst düzey diyalog ve temasların yoğun şekilde sürdürülmesi hususunda mutabık kalındı.

Başbakan İbadi, Irak'ın toprak bütünlüğüne verilen daimi destek için teşekkür ederken, iki ülke ilişkilerinin bölgenin istikrarı için önemini vurguladı.

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