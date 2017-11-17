Başbakan Yıldırım: Irkçılık yapan bizden değildir

ANKARA (AA) - Başbakan Binali Yıldırım, Şırnak'taki temaslarının ardından geldiği Hakkari'de Cumhuriyet Caddesi'nde halka hitap etti.

Allah'tan bu birlik ve beraberliği daim etmesini dileyen Yıldırım, şöyle devam etti:

"Hakkari bu akşam muhteşem coşkuyla bir mesaj veriyor. Diyor ki 'Ey alçak terör örgütü ne yaparsan yap bizi bölemezsin. Biz biriz, beraberiz, biz bir ailesiyiz ve birlikte Türkiye'yiz.' İşte kalkınan büyüyen Türkiye'nin fotoğrafı Hakkari'den yükseliyor. Göreve geldiğimde bir şey söyledim. Dedim ki 'Milletimizin içi rahat olsun. Bu terör belasını milletin gündeminden çıkaracağız. Terörün hayatımızı esir almasına izin vermeyeceğiz.' O gün bugün bu mücadele devam ediyor. Elhamdülillah gün geçtikçe terörün belini kırıyoruz, umudunu yok ediyoruz."

"Terör artık ülkemizde asla ve asla hayat bulamayacak"

Hakkari'nin bu meydandan yüksek sesle "Ey terör örgütü bizim kardeşliğimizi asla bozamazsın, bizim yavrularımızın geleceğini karartamazsın. Türkiye'nin büyüme, kalkınma yolundaki emin adımlarla yürüyüşünü durduramazsın" dediğini vurgulayan Yıldırım, şöyle konuştu:

"40 yıldır bu terör belasıyla uğraşıyoruz. Binlerce insanımızı bu yolda kaybettik. Binlerce askerimizi, polisimizi ve jandarmamızı, korucumuzu maalesef terörde kaybettik, şehit verdik. Artık bu günler geride kaldı. Terör artık ülkemizde asla ve asla hayat bulamayacak. Neredelerse inlerinde, dağda, şehirde, bayırda hepsini teker teker alıp sizleri, milleti rahatsız etmekten kurtaracağız. Bundan emin olabilirsiniz. Şu anda biz burada bu toplantıyı yaparken, Hakkari'nin en yüksek dağlarında ve en derin vadilerinde Mehmetçiğimiz, jandarmamız eli tetikte, bizim güvenliğimiz için hepimizin geleceği için gece gündüz demeden gayret ediyor, çalışıyor, vatana ve millete sahip çıkıyor."

"Biz bu topraklarda bin yıldan beri beraber, kardeşçe yaşadık"

Hakkari'nin gönüllerinde ayrı bir yeri bulunduğunu anlatan Başbakan Yıldırım, "AK Parti kurulduktan sonra ilk mitingini Cumhurbaşkanımız, liderimiz, partimizin genel başkanı olarak Hakkari'de gerçekleştirdik. Bu kutlu yolculuğa çıkarken 'Bismillah' dedik, 28 Eylül 2002'de Hakkari'de yola çıktık. 15 yıldır bu yolculuk devam ediyor. İnşallah bundan sonra da durmak yok." diye konuştu.

Başbakan Binali Yıldırım, ülkenin her ferdine sadakatle bağlı olduklarına işaret ederek şunları söyledi:

"Benim gözümde bütün Türkiye, Hakkari'dir. İlmek ilmek dokunan Hakkari kilimi, Selçuklu'dan Alparslan'dan beri bu ülkenin ruhunu temsil ediyor. Bizim simgemiz de birdir, sembolümüz de birdir, Rabb'imiz de birdir, Kabe'miz de birdir, kıblemiz de birdir. Türk ile Kürt birdir, kardeştir, birlikte Türkiye'dir. Irkçılık yapan bizden değildir. Bizim dinimizin emri budur. Irkçılık yok, etnik milliyetçilik yok, dini milliyetçilik yok, bölgesel ayrımcılık yok. Hakkari'yle Kırklareli'yle Sinop'la Hatay'la 780 bin kilometrekare vatan toprağıyla hep biriz, beraberiz, kardeşiz, birlikte Türkiye'yiz. Biz bu topraklarda bin yıldan beri beraber, kardeşçe yaşadık. Bundan sonra da aynı şekilde kardeşliğimizi devam ettireceğiz. Kardeşliğimizi bozmaya çalışan nifak tohumlarına terör örgütlerine asla ve asla geçit vermeyeceğiz."

"Yarınımız bugünden daha güzel olacak"

Başbakan Yıldırım, "Değerli kardeşlerim, hiç merak etmeyin, yarınımız bugünden daha güzel olacak. Geleceğiniz daha da aydınlık olacak. Çünkü bu manzara, şu gördüğüm manzara bize diyor ki 'Ey Başbakan, bakanlar, merak etmeyin, biz burada oldukça, bu millete hiç kimse zarar veremez.'" dedi.

Hakkari'ye iki önemli müjdesi olduğunu ifade eden Başbakan Yıldırım, şunları söyledi:

"Birincisi, hava soğuk değil mi? Isınması lazım. Bunun için ne lazım, doğalgaz lazım. Hakkari'ye doğalgaz geliyor, doğalgaz. Yalnız, Vali Bey'e sordum. 2019 diyor. Olur mu? O halde daha erken getirelim değil mi? İnşallah 2019 girmeden doğalgazı vereceğiz. Van'dan Hakkari'ye gelirken bir yol var, Başkale üzerinden. Başkale'den sonra bir tünel var orada. Şimdi Van-Başkale Güzeldere üzerinden yol geliyor, bir kolu Yüksekova'ya ayrılıyor, bir yolu da Zap üzerinden Hakkari'ye geliyor. Şimdi o yolun yapımı devam ediyor ancak maalesef terör yüzünden gecikti. Güzeldere tünelleri de dahil, o yolu da inşallah hızlandırıp, bir an önce Hakkari-Yüksekova ve Hakkari-Van arasındaki yolu da bitirmiş olacağız."

Hakkari-Yüksekova arasında 9 kilometrelik tünel yapıldığını anlatan Yıldırım, "Bolu Tüneli'nin 3 katı. Bakanım hatırlatıyor. Bolu Tüneli'ni geçmiş dönemde 20 senede yaptılar, bitiremediler. Biz geldik bitirdik." diye konuştu.

"Kardeşliğimizi daha da artıralım"

Başbakan Yıldırım, şunları kaydetti:

"Kimimiz Türk, kimimiz Kürt, kimimiz Türkmen, kimimiz Arap. Hangi etnik gruptan olursak olalım bunların hiç önemi yok ama bizi yaratan Rabb'imiz bir, kitabımız Kur'an'ımız bir, peygamberimiz rehberimiz bir, bayrağımız bir, vatanımız bir. Biz 80 milyon birlikte Türkiye'yiz. Bunu unutmayacağız asla. Onun için aramıza ayrılık tohumlarını sokmak isteyenlere fırsat vermeyelim. Kardeşliğimizi daha da artıralım. Böylece ülkemiz üzerine, milletimiz üzerine planlar yapanlar bizi zayıflatmaya çalışanlara fırsat vermeyelim."

Muhabir: İbrahim Yakut,Gökmen Yüce