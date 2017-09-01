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Başbakan Yıldırım, İstanbul'da

- Yıldırım, bayram namazını Süleymaniye Camisi'nde kıldı

Başbakan Yıldırım, İstanbul'da

İSTANBUL (AA) - Başbakan Binali Yıldırım, bayram namazını Süleymaniye Camisi'nde kıldı.

Erken saatlerde Süleymaniye Camisi'ne gelerek sabah namazını da burada eda eden Yıldırım, Kanuni Sultan Süleyman'ın türbesini ziyaret etti.

Namaz sonrasında vatandaşlarla bayramlaşan Yıldırım, kendisine sevgi gösterisinde bulunanlarla fotoğraf çektirdi. Basın mensuplarıyla da bayramlaşan Yıldırım, daha sonra buradaki bir kafede kahvaltı yaptı.

Başbakan Yıldırım'a eşi Semiha Yıldırım ile AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erol Kaya da eşlik etti.

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Anahtar Kelimeler:
Başbakan Binali YıldırımSüleymaniye Camisi
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