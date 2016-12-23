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Başbakan Yıldırım, İzmir'de

- "Liderliğinizde (Cumhurbaşkanı Erdoğan) İzmir, Türkiye ile beraber 2023 hedefleri için gece gündüz demeden çalışacak ve mutlaka ülkemizi, Türkiye'yi parmakla gösterilen 10 ülke arasına sokacağız inşallah. Yeter ki birliğimiz, dirliğimiz, kardeşliğimiz zarar göremesin. Bir olacağız. Tek bayrak, tek millet, tek vatan, tek devlet, teröre bu topraklarda asla fırsat vermeyeceğiz"

Başbakan Yıldırım, İzmir'de

İZMİR (AA) - Başbakan Binali Yıldırım, "Liderliğinizde (Cumhurbaşkanı Erdoğan) İzmir, Türkiye ile beraber 2023 hedefleri için gece gündüz demeden çalışacak ve mutlaka ülkemizi Türkiye'yi parmakla gösterilen 10 ülke arasına sokacağız inşallah. Yeter ki birliğimiz, dirliğimiz, kardeşliğimiz zarar göremesin. Bir olacağız. Tek bayrak, tek millet, tek vatan, tek devlet, teröre bu topraklarda asla fırsat vermeyeceğiz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım, İzmir'in Tire ilçesinde "SÜTAŞ Ege Sütçülük Projesi, Tire Entegre Tesisleri" açılış törenine katıldı.

Tören öncesi Başbakanlık otobüsü üzerinden halka hitap eden Yıldırım, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, milletvekili seçildiği İzmir'e ve Tire'ye gelmesinden dolayı mutluluk duyduğunu söyledi.

Aliağa ilçesinde de önemli projelerin açılışını gerçekleştirdiklerini hatırlatan Yıldırım, "Şimdi de Tire'de tarımın ve hayvancılığın başkenti, Küçük Menderes'in, efelerin ovası, yiğit insanların bulunduğu İzmirlilerle beraberiz. Burada da 850 kardeşimize iş sağlayacak bin aileye iş ve ekmek kapısı olacak bir tesisin açılısını yapacağız. Tire'ye ve İzmir'e hayırlı uğurlu olsun. İzmir Türkiye'nin batıya açılan kapısı. İzmir olmadan Türkiye fotoğrafı eksik kalır. İzmir'in ilklerin şehri olduğunu huzurlarınızda ifade etmek isterim. İstiklal mücadelesinin başladığı ve zaferle noktalandığı şehrin adı İzmir'dir." şeklinde konuştu.

Başbakan Yıldırım, İzmir'i, Ankara ve İstanbul'a otoyollar ve hızlı trenlerle bağladıklarını aktardı.

Türkiye'nin 2023 yolunda emin adımlarla ilerlemesi için projeleri bir bir hayata geçirdiklerini anlatan Yıldırım, şöyle konuştu:

"Kısa süre önce açılışı yapılan Avrasya Tüneli, aynı zamanda İzmir'in de projesidir. İki kıtayı denizin altından birleştiren, Asya ve Avrupa'ya 4 dakikada geçilen bu muazzam eser İstanbul'un değil aynı zamanda İzmir'in de projesidir. Oradan çıkıp Osmangazi Köprüsü'nden geçip inşallah 2018'de 3 saatte, ver elini İzmir, olacak. Küçük Menderes ovasının yiğit insanlarını, çalışkan hanımlarını görüyorsunuz. Liderliğinizde (Cumhurbaşkanı Erdoğan) İzmir, Türkiye ile beraber 2023 hedefleri için gece gündüz demeden çalışacak ve mutlaka ülkemizi Türkiye'yi parmakla gösterilen 10 ülke arasına sokacağız inşallah. Yeter ki birliğimiz, dirliğimiz, kardeşliğimiz zarar görmesin. Bir olacağız. Tek bayrak, tek millet, tek vatan, tek devlet, teröre bu topraklarda asla fırsat vermeyeceğiz."



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Başbakan Binali YıldırımIzmirSÜTAŞ Ege Sütçülük ProjesiTireTire Entegre Tesisleri
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