Başbakan Yıldırım, karne dağıtım törenine katıldı

ANKARA (AA) - Başbakan Binali Yıldırım, "2019 yılına kadar tekli eğitime geçeceğiz. Türkiye'nin her yerinde artık sabahçı-öğlenci olamayacak. Öğrenci sabah gelecek, akşam çok karanlığa kalmadan gidecek." dedi.

Ankara Cebeci Ortaokulu'ndaki 2016-2017 eğitim-öğretim yılı dönem sonu karne dağıtım törenine katılan Yıldırım, burada yaptığı konuşmada, bir öğrenci için en güzel örneğin öğretmeni olduğunu söyledi. Öğrencilerin annesi ve babasından daha çok öğretmenleriyle vakit geçirdiğini vurgulayan Yıldırım, kendi döneminde ilkokula başlayan çocukların öğretmenlerine hayran olduğunu dile getirdi.

Hep öğretmen olmayı istediğini ama ortaokulda aynı zamanda coğrafya öğretmeni olan okul müdürünün "Sen şimdi öğretmen mi olacaksın? Öğretmen olmayacaksın, git benim halimi görmüyor musun?" diyerek, sınav kağıdını yırtması nedeniyle öğretmen olamadığını anlatan Yıldırım, insanın gelecekteki kaderinin bir anlamda her zaman kendi kararıyla olmadığına dikkati çekti.

Kelimelerin Türkçesinin kullanılması gerektiğinin altını çizen Yıldırım, "Yabancı kelime kullanmayın hep Türkçesini kullanın. Benim size önerim o çok fazla yabancı kelimelere kendinizi alıştırmayın, dilimizi yaşatmamız lazım. Dil bir ülkenin kimliğidir, bir ülkenin bağımsızlığının sembolüdür." diye konuştu.

- "Ülkem adına sizlere teşekkür ediyorum"

Öğretmenlerin çocukların idealleri, hayalleri ve değerleri olduğuna işaret eden Yıldırım, "Bunun ne kadar büyük bir onur, bir o kadar da sorumluluk olduğunu çok iyi biliyoruz. Canı gönülden inanıyorum ki bu ağır sorumluluğun hakkıyla üstesinden geleceksiniz. Bu yolda harcadığınız emek için ayrıca milletim adına, ülkem adına sizlere teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Yıldırım, öğretmenlerin çok tatil yaptığını düşünenlerin yanıldığını vurgulayarak, öğretmenlerin okul kapandıktan sonra da çalışmaya devam ettiğini, okulun açılması öncesinde de hazırlık yaptıklarını aktardı.

Öğretmen olmadığını ama öğretmenliğin zorluklarını bildiğini belirten Binali Yıldırım, eşi Semiha Yıldırım'ın ilkokul öğretmenliği yaptığı sırada bir gün hastalandığını, kendisinin sınıfın boş kalmaması için onun yerine derse girdiğini, çocukları susturmakta zorluk yaşadığını, ertesi gün okul müdürünün eşine "Hocam dersler boş geçsin de beyini gönderme." dediğini anlattı.

Başbakan Yıldırım, öğretmen olmak isteyen kişilerde Hazreti Eyüp sabrı olması ve gönülden mesleğini yapması gerektiğini dile getirdi.

- "Ülkemizin ihtiyaçlarını gidermek için çalışmaya devam edeceğiz"

Bugün 18 milyon öğrencinin karnesini alarak, yaz tatiline çıkacağını ifade eden Yıldırım, şöyle konuştu:

"Hükümet olarak bize tatil yok, siz şanslısınız, sizin karne tatiliniz var, bizim o da yok. Öğretmenlerimiz gibi biz de çalışmaya devam edeceğiz. Ülkemizin ihtiyaçlarını gidermek için gece gündüz demeden Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere hükümetimiz, bakanlarımız, bütün valilerimiz, belediye başkanlarımız, herkes çalışmaya devam edecek. Sizlere daha iyi şartlar hazırlamak için çalışacağız. 2019 yılına kadar tekli eğitime geçeceğiz. Türkiye'nin her yerinde artık sabahçı-öğlenci olamayacak. Öğrenci sabah gelecek, akşam çok karanlığa kalmadan gidecek. Daha rahat. Analar, babalar da çocuklarını merak etmeyecek. 2019'a kadar 71 bin derslik yapmamız gerekiyor, sadece Ankara 7 binden fazla derslik yapıyor. En fazla 10 şehirde problemimiz var, diğerlerinde sorun yok, diğerleri hazır."

Yıldırım, büyük şehirlerdeki eksik dersliklerinde önümüzdeki iki yıl içerisinde tamamlanacağını bildirdi.

Eğitimin bir ülke için ne kadar önemli olduğunun ilk günden beri farkında olduklarını belirten Yıldırım, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Başbakan olduğu dönemde eğitimde seferberlik başlattığını anımsattı.

Kitapların sene başında hazır olmasının kolay olmadığını dile getiren Yıldırım, öğrencilerin ilk günden kitaplarını alarak, derse başladığının altını çizdi.

Başbakan Yıldırım, 15 yılda en büyük kaynağı, eğitime ayırdıklarını kaydetti.

(Sürecek)







