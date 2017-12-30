Başbakan Yıldırım Kırklareli Valiliği'ni ziyaret etti

KIRKLARELİ (AA) - Başbakan Binali Yıldırım, Kırklareli Valiliği'ni ziyaret etti.



Yıldırım, Atatürk Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti Kırklareli 6. Olağan İl Kongresi'nin ardından Başbakanlığa ait otobüsle Valiliğe hareket etti.



Yol boyunca vatandaşları selamlayan Yıldırım, çocuklara oyuncak dağıttı.



Basına kapalı yaklaşık 2 saat süren Valilik ziyaretinde Yıldırım, Vali Orhan Çiftçi'den kentte gerçekleştirilen faaliyetlere ilişkin bilgi aldı.



Başbakan Yıldırım'a, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü ile milletvekilleri ve diğer yetkililer eşlik etti.

Başbakan Yıldırım ve beraberindekiler, ziyaretin ardından yürüyerek gittikleri İstasyon Caddesi'ndeki Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na ait satış mağazasını gezdi.

Ziyaretin ardından çıkışta kendisini bekleyen vatandaşları selamlayan Yıldırım, daha sonra Çorlu'ya hareket etti.