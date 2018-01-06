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Başbakan Yıldırım Nevşehir Valiliği'ni ziyaret etti

NEVŞEHİR (AA) - Başbakan Binali Yıldırım, Nevşehir Valiliği'ni ziyaret etti. Başbakan Yıldırım, Ankara'dan uçakla Gülşehir ilçesindeki Kapadokya Havalimanı'na geldi. Buradan karayoluyla Nevşehir'e geçerek, programına valiliği...

Başbakan Yıldırım Nevşehir Valiliği'ni ziyaret etti

NEVŞEHİR (AA) - Başbakan Binali Yıldırım, Nevşehir Valiliği'ni ziyaret etti.

Başbakan Yıldırım, Ankara'dan uçakla Gülşehir ilçesindeki Kapadokya Havalimanı'na geldi.

Buradan karayoluyla Nevşehir'e geçerek, programına valiliği ziyaretle başlayan Yıldırım, Nevşehir Valisi İlhami Aktaş'tan kentin durumuyla ilgili bilgi aldı.

Yıldırım'a ziyarette Başbakan Yardımcısı Fikri Işık ile Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci de eşlik etti.

Başbakan ve AK Parti Genel Başkanvekili Yıldırım, daha sonra partisinin il kongresine katılmak üzere, otobüsle Damat İbrahim Paşa Spor Salonu'na geçti.

Yıldırım, kongrenin ardından Nevşehir Ticaret ve Sanayi Odası'nda iş dünyası temsilcileriyle bir araya gelecek.

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AK Parti Genel Başkanvekili Ve Başbakan Binali YıldırımNevşehir
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